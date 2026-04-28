Ordenan a FGR reabrir investigación a Joaquín Nassón, líder de la Luz del Mundo, por delitos sexuales

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México
/ 28 abril 2026
    Ordenan a FGR reabrir investigación a Joaquín Nassón, líder de la Luz del Mundo, por delitos sexuales
    Actualmente, el líder de la Luz del Mundo se encuentra preso en Estados Unidos. ESPECIAL

Revocan carpetazo de la Fiscalía y también se reabrirá indagatoria contra otros integrantes de la organización

Juan José Rodríguez Velarde, juez de control de Jalisco, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación por tráfico de menores y abuso sexual contra el líder de la iglesia la Luz del Mundo, Joaquín Nassón García, e integrantes de la organización religiosa.

De esta manera, en continuación de la audiencia sobre el caso, celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Puente Grande, el juez revocó la decisión de la FGR de dar carpetazo al asunto, emitida el 17 de diciembre de 2025, durante la administración del exfiscal Alejandro Gertz Manero.

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A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la audiencia se realizó sin acceso a los medios de comunicación, por lo que únicamente estuvieron presentes las partes, debido la información que se tocaría.

Durante la audiencia, el juzgador aclaró que, por el momento, Joaquín Nassón, no tiene calidad de imputado, ya que únicamente se revisó si había elementos para reabrir una carpeta de investigación.

Sóchil Martín y Sharim Guzmán, víctimas y sobrevivientes que escaparon e impugnaron el no ejercicio de la acción penal de la FGR, señalaron que en la diligencia el Ministerio Público Federal se dedicó a defender el carpetazo al asunto y a solicitar que el juez lo avalara.

“Con sus acciones, la FGR se esforzó activamente en intentar que se cerraran las puertas de la justicia a cientos de víctima de la Luz del Mundo, entre ellas niñas y niños que han sido abusados y explotados sexualmente por la cúpula de dicha iglesia”, indicaron.

Sin embargo, afirmaron en un comunicado, las víctimas y sus asesores jurídicos lograron que el juez de control ordenara reabrir la investigación.

Por el Ministerio Público Federal deberá retomar las investigaciones ministeriales, en las que, hasta el momento, Joaquín Nassón, preso en los Estados Unidos, no está como imputado.

“Este caso evidencia que las víctimas pueden acceder a la justicia cuando existen jueces de carrera judicial, como es el caso de Juan José Rodríguez Varela, y no del acordeón, que garantizan la imparcialidad en la toma de decisiones”, indicaron Sóchil Martín y Sharim Guzmán.

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