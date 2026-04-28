Está Sheinbaum exhausta y agotada ante presiones de Trump: The Wall Street Journal

Citando a fuentes cercanas a la mandataria, el WSJ sostiene que la mandataria duerme apenas cuatro horas diarias y “a menudo arremete contra los miembros de su equipo”.

El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está en una encrucijada buscando equilibrar las exigencias de su homólogo estadounidense Donald Trump, lo que la ha llevado a estar “más indecisa y agotada” en las últimas semanas.

Por otro lado, la publicación señala que la mandataria está cada vez más “dubitativa y exhausta” tras pasar largas horas en Palacio Nacional.

Incluso el rotativo estadounidense asegura que, en una reunión reciente con directivos del sector automotriz, Sheinbaum no pudo ocultar su enfado y reprendió a asistentes por no eliminar los obstáculos regulatorios y burocráticos que afectan a una industria clave para el País.

Además, el medio señala que las tensiones internas se acrecentaron tras el fallecimiento de dos agentes de la CIA en Chihuahua tras un accidente vial en medio de una operación contra el narco, lo que desató cuestionamientos sobre su presencia en el País.

El diario cuestiona que, en lugar de denunciar una violación a la soberanía mexicana por la presencia no autorizada de agentes extranjeros, la Presidenta decidió dirigir la culpa hacia la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.