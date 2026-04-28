Está Sheinbaum exhausta y agotada ante presiones de Trump: The Wall Street Journal

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México
/ 28 abril 2026
    Está Sheinbaum exhausta y agotada ante presiones de Trump: The Wall Street Journal
    De acuerdo con WSJ, la presidenta Sheinbaum “a menudo arremete contra los miembros de su equipo”. CUARTOSCURO

El diario estadounidense aseguró que las tensiones internas han incrementado tras el fallecimientos de dos agentes de la CIA en territorio mexicano

El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está en una encrucijada buscando equilibrar las exigencias de su homólogo estadounidense Donald Trump, lo que la ha llevado a estar “más indecisa y agotada” en las últimas semanas.

Citando a fuentes cercanas a la mandataria, el WSJ sostiene que la mandataria duerme apenas cuatro horas diarias y “a menudo arremete contra los miembros de su equipo”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-jardinero-asi-operaba-el-millonario-fraude-de-tiempos-compartidos-del-operador-del-cjng-OD20321906

Por otro lado, la publicación señala que la mandataria está cada vez más “dubitativa y exhausta” tras pasar largas horas en Palacio Nacional.

Incluso el rotativo estadounidense asegura que, en una reunión reciente con directivos del sector automotriz, Sheinbaum no pudo ocultar su enfado y reprendió a asistentes por no eliminar los obstáculos regulatorios y burocráticos que afectan a una industria clave para el País.

Además, el medio señala que las tensiones internas se acrecentaron tras el fallecimiento de dos agentes de la CIA en Chihuahua tras un accidente vial en medio de una operación contra el narco, lo que desató cuestionamientos sobre su presencia en el País.

El diario cuestiona que, en lugar de denunciar una violación a la soberanía mexicana por la presencia no autorizada de agentes extranjeros, la Presidenta decidió dirigir la culpa hacia la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

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Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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