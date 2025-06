Orel Morales, el primer policía trans en Ciudad de México que rompe estigmas

CIUDAD DE MÉXICO- Orel Morales no busca ser un “referente·, pero al convertirse en el primer policía abiertamente trans en la Ciudad de México ha comenzado a romper el molde de una institución históricamente masculinizada y abrir paso para que la comunidad LGTBI pueda expresarse “libremente”, según contó en una entrevista con EFE el viernes en el marco del Día del Orgullo.

“No me quiero ver como un referente porque no me siento un referente, pero si en algún momento (...) mi historia les inspira a decir ‘Sabes qué, sí puedo. Si él pudo, yo puedo’, que lo tomen”, afirmó el oficial de la Policía Bancaria Industrial (PBI).

Al mismo tiempo, compartió que le motiva poder animar a otras personas trans a «entrar a trabajar a una dependencia del Gobierno, ya sea la Policía, ya sea los Bomberos, como paramédicos (o) como servidores públicos».

Morales forma parte de la Policía desde hace siete años y, desde que inició su proceso de reafirmación de género en 2023, asegura haber recibido mucho apoyo tanto de la PBI como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ser el primer caso visible no fue sencillo, pues en la corporación había muchas dudas sobre cómo actuar, pero para Morales fue muy significativo que le dijeran: “No sé cómo se hace, pero te lo voy a investigar”, recordó.

“El hecho de que me hayan dicho: No sabemos, pero vamos a aprender, para que en algún momento tú, siendo el primero, pueda haber más gente como tú, que venga y diga ‘Quiero (...) pertenecer a la Policía’”, recapituló.

Aunque remarcó que no busca protagonismo, Morales confía en que su historia “sea un puente para que muchísima más gente se pueda abrir y ser ellos mismos”.