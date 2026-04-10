Osmar ‘N’ fue desarmado y detenido por sus propios compañeros luego de matar a dos maestras en preparatoria de Michoacán

De acuerdo con la Fiscalía estatal, videos de seguridad muestran cómo, tras perpetrar el ataque, el adolescente se dirigió hacia los baños del plantel. Fue en ese momento cuando un grupo de estudiantes decidió actuar, desarmándolo y sometiéndolo utilizando cables y objetos a su alcance.

El caso de Osmar “N” , de apenas 15 años, ha sacudido a la opinión pública tras el asesinato de dos profesoras en la preparatoria “Anton Makarenko”, en Michoacán. Sin embargo, uno de los elementos más impactantes del hecho es que fueron sus propios compañeros quienes intervinieron para frenar lo que pudo convertirse en una tragedia aún mayor.

“El joven ya estaba detenido, atado con cables... así es como lo entregan a la policía municipal”, explicó el fiscal Carlos Torres Piña , quien destacó la reacción inmediata de los alumnos. Este acto, aunque impulsado por el miedo, resultó determinante para evitar más víctimas dentro del plantel.

UN ARMA HECHIZA Y MUCHAS INCÓGNITAS

Uno de los puntos clave en la investigación gira en torno al arma utilizada. Las autoridades confirmaron que se trataba de un fusil tipo AR-15, pero ensamblado de manera “hechiza” con piezas de distintos orígenes, lo que ha complicado rastrear su procedencia.

Según las primeras declaraciones, la familia del menor asegura desconocer cómo obtuvo el arma. El propio Osmar habría señalado únicamente que la tomó de su casa, sin dar mayores detalles. Hasta ahora, tampoco ha sido localizado su teléfono celular, lo que limita el acceso a posibles pistas digitales.

“Es un arma integrada por diferentes partes... no se ha logrado la determinación en específico”, señaló el fiscal. Este vacío de información ha encendido alertas sobre el acceso irregular a armamento, incluso entre menores de edad.

IDEOLOGÍA, REDES Y DEBATE LEGAL

Otro elemento relevante es la posible influencia de la ideología Incel, detectada en redes sociales del adolescente. Las autoridades señalaron que el menor compartió contenido relacionado horas antes del crimen, lo que podría ofrecer contexto sobre sus motivaciones.

El caso también ha reavivado el debate sobre el sistema de justicia para adolescentes en México. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, planteó la necesidad de revisar las leyes actuales, al considerar que las sanciones son limitadas frente a delitos graves.

“Se aprovechan de esta legislación... es un sistema que debe revisarse”, expresó el mandatario. La discusión no es nueva, pero casos como este intensifican la presión pública para replantear el marco legal.

Actualmente, Osmar “N” se encuentra vinculado a proceso por feminicidio y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Permanece internado en una unidad especializada en Morelia, en espera de su próxima audiencia programada para el 24 de abril, donde un juez en justicia para adolescentes continuará el proceso judicial.