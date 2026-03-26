Otorgan doctorado Honoris Causa a Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum, en Sinaloa

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México
/ 26 marzo 2026
    Otorgan doctorado Honoris Causa a Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum, en Sinaloa
    La Universidad Autónoma de Sinaloa otorgó el Doctorado Honoris Causa a la científica Annie Pardo Cemo, destacando su trayectoria en biología celular y su impacto en la investigación científica en México. VANGUARDIA/ARCHIVO

Annie Pardo Cemo recibe Doctorado Honoris Causa de la UAS por su destacada trayectoria científica y aportes a la biología celular en México y el extranjero

La científica mexicana Annie Pardo Cemo fue distinguida con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en un acto que reunió a autoridades académicas y estatales. El reconocimiento resalta una carrera consolidada en el ámbito de la biología celular, así como su influencia en la formación de nuevas generaciones de investigadores.

La entrega del galardón estuvo encabezada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el rector Jesús Madueña Molina, acompañados por el Consejo Universitario. La ceremonia subrayó la relevancia del trabajo científico en el desarrollo social y académico del país.

De acuerdo con la institución, este tipo de distinción se concede a perfiles con méritos excepcionales en áreas como la ciencia, el arte o la política. En este caso, se destacó el impacto sostenido de Pardo Cemo en la generación de conocimiento y su proyección internacional.

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UNA VIDA DEDICADA A LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA

La UAS enfatizó que la trayectoria de Annie Pardo Cemo trasciende fronteras, posicionándola como una figura clave en la ciencia contemporánea. Su trabajo se ha centrado en el estudio de la matriz extracelular, un campo fundamental para comprender diversos procesos biológicos y enfermedades.

Formada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo licenciatura, maestría y doctorado en Ciencia, también realizó estancias de investigación en instituciones internacionales. Además, fundó el Laboratorio de Investigación en Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

A lo largo de más de cinco décadas, se desempeñó como profesora investigadora de tiempo completo, alcanzando la distinción de profesora emérita. Su labor también fue reconocida por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, que la nombró investigadora emérita.

APORTES CLAVE EN SALUD Y FORMACIÓN CIENTÍFICA

Especialista en biopatología pulmonar, Pardo Cemo ha enfocado sus investigaciones en enfermedades fibrosantes crónico-degenerativas, particularmente la fibrosis pulmonar. Su trabajo ha contribuido a ampliar la comprensión de estos padecimientos y a fortalecer líneas de investigación en México y América Latina.

Su producción académica incluye más de 160 artículos arbitrados, 16 capítulos de libro y al menos 28 trabajos vinculados con la docencia y la política científica. Además, ha coordinado y editado diversas obras especializadas que hoy son referencia en su campo.

• Ha impulsado la creación de laboratorios enfocados en enfermedades fibrosantes

• Ha formado recursos humanos en Biología, Bioquímica e Investigación científica

• Su trabajo tiene impacto en instituciones de salud y centros académicos

El dictamen universitario subraya que su legado no solo radica en sus publicaciones, sino también en la consolidación de capacidades científicas y en la formación de especialistas que continúan desarrollando conocimiento en distintas áreas.

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La entrega del Doctorado Honoris Causa también generó atención por su vínculo familiar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la UAS puntualizó que el reconocimiento responde exclusivamente a los méritos académicos y científicos de Pardo Cemo, cuya trayectoria ha dejado una huella profunda en la ciencia mexicana.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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