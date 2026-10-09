Otra tragedia familiar; hombre mata a su pareja y lesiona a otras dos mujeres en NL

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México
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    Otra tragedia familiar; hombre mata a su pareja y lesiona a otras dos mujeres en NL
    Cintya “N”, de 22 años, murió en una vivienda de Valle de Lincoln, en García, donde dos familiares también fueron agredidas. Archivo

Los hechos se registraron en una vivienda de Valle de Lincoln en el ayuntamiento de García

Monterrey, Nuevo León.- Una presunta discusión por celos llevó a un hombre a matar a su esposa, así como herir a su suegra y una cuñada, en García, Nuevo León, en una nueva tragedia familiar en esta entidad.

Los hechos fueron reportados este viernes alrededor de las 06:00 horas en una vivienda de la calle Salesianos en la colonia Valle de Lincoln en el mencionado ayuntamiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sobreviviente-de-multihomicidio-en-montemorelos-revelo-que-cindy-le-confeso-que-estaba-enojada-MA23988051

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado la identidad del presunto agresor, quien fue detenido en el lugar de los sucesos.

La víctima mortal es Cintya “N”, de 22 años, mientras que su madre Amanda “N”, de 51 años, y Wendy “N”, de 19 años, resultaron con lesiones cuando intentaron defenderla.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se recibió el reporte a la central de radio de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) sobre una mujer sin vida por arma blanca, así como dos personas lesionadas.

Aparentemente, la pareja discutió por los celos del hombre, quien tomó un arma blanca para agredir a Cintya, quien perdió la vida a causa de las heridas que sufrió.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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