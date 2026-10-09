Otra tragedia familiar; hombre mata a su pareja y lesiona a otras dos mujeres en NL

Los hechos fueron reportados este viernes alrededor de las 06:00 horas en una vivienda de la calle Salesianos en la colonia Valle de Lincoln en el mencionado ayuntamiento.

Monterrey, Nuevo León.- Una presunta discusión por celos llevó a un hombre a matar a su esposa, así como herir a su suegra y una cuñada, en García, Nuevo León , en una nueva tragedia familiar en esta entidad.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado la identidad del presunto agresor, quien fue detenido en el lugar de los sucesos.

La víctima mortal es Cintya “N”, de 22 años, mientras que su madre Amanda “N”, de 51 años, y Wendy “N”, de 19 años, resultaron con lesiones cuando intentaron defenderla.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se recibió el reporte a la central de radio de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) sobre una mujer sin vida por arma blanca, así como dos personas lesionadas.

Aparentemente, la pareja discutió por los celos del hombre, quien tomó un arma blanca para agredir a Cintya, quien perdió la vida a causa de las heridas que sufrió.