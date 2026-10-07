Sobreviviente de multihomicidio en Montemorelos reveló que Cindy le confesó que estaba enojada

MONTERREY, NL.- Las declaraciones del único sobreviviente del multihomicidio registrado en Montemorelos, Nuevo León, arrojó que la presunta agresora Cintia Abigail Tamez Rivera estaba enojada al momento en que perpetró la acción que terminó con la vida de sus tres hijos y su pareja Leodegario Moya. El Fiscal General de Justicia en el estado, Javier Flores Saldivar, compartió parte de la información revelada por el adolescente de 14 años, hijo de una ex pareja sentimental de la mujer, de 33 años.

“Efectivamente, tenemos la entrevista de un adolescente que nos refiere la forma en la que más o menos cronológicamente acontecieron los hechos”, expuso el Fiscal. Mencionó que la versión del joven arroja que la mujer habría disparado contra su pareja y sus hijos en un momento de coraje. “Sí vio a la señora, le preguntó por qué había hecho eso, manifestó que estaba enojada y se retiró”, contó. Añadió que no sabe si “le perdonó la vida” al chico, pero este sí presenció el ataque y se retiró de la casa en donde ocurrieron los hechos.

La masacre se registró el 30 de septiembre en la vivienda de Cindy ubicada en la colonia Fresnos en el ayuntamiento de Montemorelos. ”Según la versión del adolescente es que le había dado un coraje ¿qué le dio un coraje? Desconocemos”, indicó el Fiscal. Comentó que se está realizando el rastreo de la telefonía para ver qué datos arroja. El Fiscal confirmó que se cateó la vivienda del padre del sobreviviente y se hallaron dosis mínimas de marihuana y se aseguraron dos RZR.

Sobre los exámenes toxicológicos practicados al cuerpo de la mujer se encontró que tenía dosis bajas de alcohol y clonazepam. El Fiscal no quiso abundar si la mujer tenía alguna enfermedad mental como depresión porque dijo sería revictimizarla. Reiteró que las pruebas de balística confirman que mató a su pareja, Leodegario Moya y a sus tres hijos antes de acabar con su existencia.