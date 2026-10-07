Sobreviviente de multihomicidio en Montemorelos reveló que Cindy le confesó que estaba enojada

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sobreviviente de multihomicidio en Montemorelos reveló que Cindy le confesó que estaba enojada
    Declaraciones del único sobreviviente del multihomicidio registrado en Montemorelos, Nuevo León, arrojó que la presunta agresora Cintia Abigail Tamez Rivera estaba enojada al momento en que perpetró la acción. REDES SOCIALES

Las pruebas toxicológicas al cuerpo de la presunta agresora revelaron que tenía dosis mínima de alcohol y clonazepam

MONTERREY, NL.- Las declaraciones del único sobreviviente del multihomicidio registrado en Montemorelos, Nuevo León, arrojó que la presunta agresora Cintia Abigail Tamez Rivera estaba enojada al momento en que perpetró la acción que terminó con la vida de sus tres hijos y su pareja Leodegario Moya.

El Fiscal General de Justicia en el estado, Javier Flores Saldivar, compartió parte de la información revelada por el adolescente de 14 años, hijo de una ex pareja sentimental de la mujer, de 33 años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/catean-vivienda-de-sobreviviente-de-la-masacre-de-montemorelos-nuevo-leon-FN23954634

“Efectivamente, tenemos la entrevista de un adolescente que nos refiere la forma en la que más o menos cronológicamente acontecieron los hechos”, expuso el Fiscal.

Mencionó que la versión del joven arroja que la mujer habría disparado contra su pareja y sus hijos en un momento de coraje.

“Sí vio a la señora, le preguntó por qué había hecho eso, manifestó que estaba enojada y se retiró”, contó.

Añadió que no sabe si “le perdonó la vida” al chico, pero este sí presenció el ataque y se retiró de la casa en donde ocurrieron los hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-madre-a-sus-tres-hijos-y-a-su-pareja-en-montemorelos-nl-GL23825542

La masacre se registró el 30 de septiembre en la vivienda de Cindy ubicada en la colonia Fresnos en el ayuntamiento de Montemorelos.

”Según la versión del adolescente es que le había dado un coraje ¿qué le dio un coraje? Desconocemos”, indicó el Fiscal.

Comentó que se está realizando el rastreo de la telefonía para ver qué datos arroja.

El Fiscal confirmó que se cateó la vivienda del padre del sobreviviente y se hallaron dosis mínimas de marihuana y se aseguraron dos RZR.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/madre-de-familia-seria-responsable-del-multihomicidio-en-montemorelos-senala-fiscalia-de-nuevo-leon-BM23854894

Sobre los exámenes toxicológicos practicados al cuerpo de la mujer se encontró que tenía dosis bajas de alcohol y clonazepam.

El Fiscal no quiso abundar si la mujer tenía alguna enfermedad mental como depresión porque dijo sería revictimizarla.

Reiteró que las pruebas de balística confirman que mató a su pareja, Leodegario Moya y a sus tres hijos antes de acabar con su existencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Multihomicidio
Violencia
homicidios

Localizaciones


Nuevo León
México
Montemorelos

Organizaciones


FGE

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Pío López Obrador: El que da, recibe

Pío López Obrador: El que da, recibe
true

‘El Tanque’, la UIF, Amílcar... y una Presidenta sin pruebas
Sheinbaum asegura que no existe una investigación contra Andy López Beltrán tras la detención de “El Tanque”, presunto operador del CJNG.

‘No hay ninguna investigación contra hijo de AMLO’, aclara Sheinbaum tras detención de ‘El Tanque’
Chihuahua y Sonora, al corte del 4 de octubre, ocupan el cuarto y quinto lugar nacional en casos activos de gusano barrenador.

Reabrirá EU el 26 de octubre un tercer puerto al ganado mexicano
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproximan 3 Ciclones Tropicales a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
La Beca Rita Cetina ya comenzó a depositarse para estudiantes de secundaria y las familias que todavía no reciben el apoyo se preparan para una nueva convocatoria.

Beca Rita Cetina: esta es la fecha del depósito de octubre y cuándo podrán registrarse nuevos beneficiarios
Rechazo. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron públicamente su postura ante la serie que recreará el nacimiento de la agrupación.

¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX
Rafa Márquez analiza la derrota de México ante Chile y advierte que ya identificó qué jugadores pueden continuar en el Tri rumbo a la Nations League.

¿Rafa Márquez cortará cabezas en el Tri tras derrota ante Chile?... ’Hemos visto quién puede estar y quién no’