Pantera mascota ataca a mujer en Durango y moviliza a autoridades

Elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguraron una pantera negra en Lerdo, Durango, la cual presuntamente era mantenida como mascota en una vivienda de la zona.

De acuerdo con las autoridades estatales, la noche del 11 de septiembre una pantera atacó a una vecina dentro del fraccionamiento Villa de Jardín, en Lerdo, Durango, por lo que la mujer tuve que ser trasladada a un hospital privado de Gómez Palacio.

Personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Lerdo y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron recorridos para localizar y asegurar al felino, pero no tuvieron éxito.

Este lunes 14 de septiembre, la fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informó que el felino finalmente fue asegurado por la PROFEPA. Al tratarse sobre un animal exótico, la regulación sobre su tenencia o tráfico ilegal corresponde a las autoridades ambientales federales.