Pantera mascota ataca a mujer en Durango y moviliza a autoridades
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Tras el ataque en Lerdo, Durango, la PROFEPA aseguró al felino exótico para investigar su procedencia lega.
Elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguraron una pantera negra en Lerdo, Durango, la cual presuntamente era mantenida como mascota en una vivienda de la zona.
De acuerdo con las autoridades estatales, la noche del 11 de septiembre una pantera atacó a una vecina dentro del fraccionamiento Villa de Jardín, en Lerdo, Durango, por lo que la mujer tuve que ser trasladada a un hospital privado de Gómez Palacio.
Personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Lerdo y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron recorridos para localizar y asegurar al felino, pero no tuvieron éxito.
Este lunes 14 de septiembre, la fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informó que el felino finalmente fue asegurado por la PROFEPA. Al tratarse sobre un animal exótico, la regulación sobre su tenencia o tráfico ilegal corresponde a las autoridades ambientales federales.
Sobre la víctima, la fiscal precisó que no sufrió lesiones graves y que aunque no ha presentado denuncia alguna, ya se inició un acta circunstancial para deslindar responsabilidades.
Durante el informe no se aportó detalles sobre la o el dueño de la pantera, pero se presume que el felino vivía en el mismo fraccionamiento como mascota, pues la propia fiscal señaló que testigos afirmaron haber visto a la pantera desde cachorra.
MÁS CASOS SOBRE MÁSCOTAS EXÓTICAS EN EL ESTADO
El caso no es el único en el estado de Durango, pues, tan sólo en este año también se rescataron a dos tigres de bengala y reptiles exóticos en un operativo derivado de denuncias ciudadanas por maltrato y tenencia irregular. Elementos estatales aseguraron a los animales en el inmueble señalado sin los cuidados adecuados ni la documentación de legal procedencia.