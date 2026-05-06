Parteras indígenas marchan en Chiapas en defensa de su práctica ancestral

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    Parteras indígenas marchan en Chiapas en defensa de su práctica ancestral
    Mujeres marchan durante una manifestación por el 'Día Internacional de la Partera', en San Cristobal de las Casas, Chiapas (México). EFE/Carlos López

Según el IMSS, en Chiapas hay alrededor de 6,600 parteras, quienes atienden hasta un 70 % de los partos en zonas urbanas y el 100 % en comunidades rurales

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS- Un centenar de mujeres parteras rurales marchó por las calles de San Cristóbal de las Casas para defender la partería tradicional en medio de egulaciones que amenazan su continuidad.

Durante el recorrido, en el marco del Día Internacional de la Partera que se conmemora el 5 de mayo, visibilizaron sus demandas con leyendas como: “¡Exigimos! trato igualitario médico partera”, “¡Vivas las parteras!” y “No a la certificación de las parteras, autonomía, cuerpos, saberes y territorios”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reconoce-segob-al-poder-judicial-por-liberacion-a-indigenas-encarcelados-injustamente-EK20086983

Las activistas señalaron que esta práctica ancestral, arraigada en comunidades indígenas, enfrenta riesgos derivados de la modernización médica y de políticas que buscan estandarizar el parto.

Rosa Hernández, mujer tzeltal de Tenejapa con 51 años de experiencia, afirmó que “ser partera es algo significativo” pues “somos guardianes de la vida de las mujeres y del bebé, somos las que ayudamos a las mujeres que traigan a los nuevos seres en este mundo”.

$!Parteras rurales marchó por las calles de San Cristóbal de las Casas para defender la partería tradicional en medio de regulaciones que amenazan su continuidad.
Parteras rurales marchó por las calles de San Cristóbal de las Casas para defender la partería tradicional en medio de regulaciones que amenazan su continuidad. EFE/Carlos López

Las parteras exigieron respeto a su cosmovisión y fin a toda criminalización, amenazas y acoso contra ellas, así como el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y garantías para elegir cómo y con quién parir.

También pidieron reconocimiento como sistema de salud propio.

https://vanguardia.com.mx/opinion/los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-FB18083042

“Que los estados vean la partería indígena como un sistema autónomo (...) no como algo subordinado”.

$!Según el IMSS, en Chiapas hay alrededor de 6,600 parteras, quienes atienden hasta un 70 % de los partos en zonas urbanas y el 100 % en comunidades rurales.
Según el IMSS, en Chiapas hay alrededor de 6,600 parteras, quienes atienden hasta un 70 % de los partos en zonas urbanas y el 100 % en comunidades rurales. EFE/Carlos López

Además, solicitaron que los protocolos sean aplicados de manera respetuosa por el personal del sistema de salud hacia las mujeres, y que se cumpla el convenio general de colaboración interinstitucional para emergencias obstétricas, “ sin rechazar a ninguna mujer”.

Entre sus demandas, consideraron necesaria una participación vinculante que les otorgue voto en los espacios donde se deciden políticas de salud materna y comunitaria.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Chiapas hay unas 6.600 parteras, quienes atienden hasta el 70 % de los partos en zonas urbanas y el 100 % en comunidades rurales.

Juana Pérez Hernández, mujer tzotzil de San Juan Chamula, relató que empezó en esta labor a los 14 años “a los 16 años vino una casualidad de un parto (...) sí se pudo (atender el parto) con la ayuda de otra vecina”.

Sin embargo, criticó que en los sistemas de salud muchas veces “te dicen que no hay cama... no hay ginecólogo... no hay anestesiólogo”, por lo que exaltó su labor para atender partos en zonas alejadas.

Al término de la marcha, realizaron un mitin en la Plaza de la Paz, donde fijaron su postura. Previamente, instalaron un altar con flores amarillas, moradas, guindas y blancas, así como velas que encendieron durante un rezo de aproximadamente 20 minutos, en el que pidieron permiso a la naturaleza para continuar con la misión a la que han dedicado su vida al servicio de la mujer y el bebé.

Rosalinda Pérez, de Frontera Comalapa, con 47 años de experiencia, destacó que “la confianza de las mujeres (en ellas) es lo más grande”.

La movilización evidenció la exigencia de reconocimiento y respeto a su labor.

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