$!Pedida millonaria en Guanajuato: Desata polémica lujosa fiesta estilo Alicia en el País de las Maravillas

Una celebración privada con una producción de gran escala y alto nivel de detalle se volvió tendencia en redes sociales, luego de que la periodista Lourdes Mendoza difundiera videos de una presunta pedida de mano atribuida a José González Neira, realizada bajo una temática inspirada en Alicia en el País de las Maravillas y con un costo estimado de hasta un millón de dólares. El material compartido muestra un montaje escenográfico de gran formato, con múltiples espacios intervenidos y una ambientación que recrea distintos elementos del universo fantástico del cuento, destacando por su nivel de producción, iluminación, vestuario y logística.

PERIODISTA CUESTIONA LUJOSA FIESTA EN GUANAJUATO A través de su cuenta en la red social X, Mendoza difundió el material acompañado de un mensaje en el que identificó al protagonista como “el español-gallego José González Neira, administrador de gasolineras en Lagos de Moreno” y cuestionó el origen de los recursos destinados al evento. En su publicación señaló: “Hay videos. De los creadores de los XV Años de #Mafer, llega: PEDIDA BUCHONA en León, Guanajuato, al estilo ‘Alicia en el País de las Maravillas’... se aventó FIESTÓN DE 1 MILLÓN DE DÓLARES para pedir la mano de ‘Su Secre’ Edna... No es el dueño del Grupo, aunque lo presume!!! De dónde tanta lana??? Además está casado en España...”.

FIESTA DE LUJO CONTÓ CON ESCENOGRAFÍA INMERSIVA Y MONTAJE DE ALTO IMPACTO Desde el acceso al evento, la producción presenta un diseño visual elaborado. Uno de los videos inicia con un túnel cubierto de vegetación que conduce hacia una figura monumental de rosa, evocando una entrada temática que da paso a diferentes áreas del recinto. A lo largo del recorrido, se observan estructuras decorativas de gran tamaño, como cartas gigantes, relojes monumentales, arcos cubiertos de flores y escenografía diseñada para simular un entorno fantástico. El espacio, con características similares a un bosque acondicionado, incluye iluminación ambiental y efectos especiales que refuerzan la experiencia inmersiva.

El montaje contempla la participación de actores caracterizados como personajes icónicos del relato, entre ellos el Sombrerero, la Reina Blanca, arlequines y guardias de la Reina Roja, con vestuarios elaborados y coordinación escénica durante el evento.

FIESTA CONTÓ CON POSTRES Y CÓCTELES TEMÁTICOS, MERCANCÍA DEL EVENTO Y ANIMADORES Además de la ambientación principal, la celebración integró diversas áreas diseñadas para los asistentes. En las imágenes se aprecian zonas de coctelería, mesas de postres temáticos, espacios lounge, pantallas distribuidas en pasillos y estructuras como sillas colgantes.

También se observa la instalación de una zona tipo boutique o tienda de mercancía, donde se ofrecían productos relacionados con el evento, así como áreas destinadas a experiencias interactivas. El evento incluyó espectáculo con fuego, efectos pirotécnicos, música en vivo, animadores y botargas temáticas, lo que sugiere una logística amplia que abarca producción técnica, artística y de entretenimiento.

VIDEO MUESTRA LA PRESUNTA PEDIDA DE MANO DE GONZÁLEZ NEIRA Y EDNA En el desarrollo del evento, uno de los videos muestra a quienes son identificados como José González Neira y Edna, ambos caracterizados acorde a la temática. En la secuencia se observa el momento en el que el hombre se arrodilla para realizar la pedida de matrimonio, en medio de la escenografía y el acompañamiento de los invitados. Posteriormente, se muestran escenas de una celebración con un número considerable de asistentes, música en vivo y distintas dinámicas de entretenimiento, manteniendo la ambientación temática en todos los espacios.

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DISEÑADORA DE EVENTOS COMPARTE DETALLES DE LA CELEBRACIÓN El material fue publicado originalmente por la diseñadora de eventos Cuiquis Dávalos, quien describió la celebración como un cumpleaños sorpresa con temática de Alicia en el País de las Maravillas. En su publicación destacó: “Un cumpleaños sorpresa inspirado en Alicia en el País de las Maravillas, donde la fantasía, los personajes y cada detalle cobraron vida... una de nuestras producciones más especiales... pensada para sorprender, emocionar y transformar un evento en una experiencia inolvidable.” En uno de los videos, la diseñadora señala: “Pues bueno, déjenme decirles esta producción está, ¿qué les puedo decir?, un as de alto impacto. Cuidamos cada detalle, como ven, la temática es Alicia en el País de las Maravillas... vean el diseño de cada personaje... ahorita tenemos una coctelería y posteriormente la recepción sorpresa para Edna.”