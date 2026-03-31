José Ramón López Beltrán es captado en otro hotel de lujo, ahora en Cozumel

Un video difundido en redes sociales mostró a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un hotel de alta gama en Cozumel, Quintana Roo, durante el arranque del periodo vacacional de Semana Santa. Las imágenes lo ubican en áreas comunes del complejo turístico, acompañado de su esposa Carolyn Adams y otros familiares. El material audiovisual fue difundido inicialmente por el periodista Jorge García Orozco y posteriormente replicado por distintos comunicadores y usuarios en plataformas digitales, lo que generó una conversación pública sobre el contexto del hospedaje.

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN ES CAPTADO EN COMPLEJO TURÍSTICO DE ALTA GAMA De acuerdo con la información que circuló junto al video, López Beltrán se encontraba en el Presidente InterContinental Cozumel Resort & Spa. Tarifas públicas del hotel, retomadas por diversos medios, señalan que el costo por noche puede oscilar aproximadamente entre 16 mil y casi 100 mil pesos, dependiendo del tipo de suite y la temporada. El periodo en el que fue captado coincide con el inicio de las vacaciones de Semana Santa, cuando la ocupación hotelera en destinos del Caribe mexicano suele incrementarse y los precios alcanzan sus niveles más altos.

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REACCIONES TRAS LA DIFUSIÓN DEL VIDEO La publicación del material provocó comentarios en redes sociales relacionados con el contraste entre ese nivel de hospedaje y el discurso de austeridad promovido durante el sexenio anterior. El periodista Manuel López San Martín fue uno de los comunicadores que retomó el video y cuestionó el gasto asociado a la estancia, señalando que “muchos no podrían cubrir ese gasto en meses de trabajo”. La conversación digital retomó además declaraciones realizadas durante la administración federal 2018-2024, cuando el entonces presidente López Obrador sostuvo en diversas ocasiones que la austeridad era “un asunto de principios” dentro de su proyecto político. ANTECEDENTES DE POLÉMICAS SOBRE EL NIVEL DE VIDA DE JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN No es la primera ocasión en que José Ramón López Beltrán se encuentra en medio de un debate público relacionado con su estilo de vida. En 2022 su nombre fue vinculado a la polémica conocida como la “Casa Gris” en Houston, derivada de una investigación periodística que cuestionó la vivienda que habitó junto a su esposa. En ese momento, el entonces presidente aseguró que sus hijos no participaban en el gobierno y negó irregularidades. Posteriormente, la Secretaría de la Función Pública informó que no encontró evidencias que acreditaran faltas administrativas relacionadas con el caso. En años recientes también han circulado en redes sociales imágenes donde López Beltrán aparece utilizando vehículos de alta gama, como una camioneta Cadillac Escalade valuada en más de tres millones de pesos, así como automóviles de marcas premium como Mercedes-Benz. Asimismo, se han difundido fotografías en las que porta prendas y accesorios de firmas internacionales como Gucci, Balenciaga, Hermès y Loro Piana.

OTRAS VACACIONES LUJOSAS EN RIVIERA MAYA Otro episodio ocurrió en 2025, cuando fue captado vacacionando en el complejo turístico Vidanta Riviera Maya. De acuerdo con tarifas públicas del resort, los costos pueden oscilar entre aproximadamente 9 mil 800 y más de 80 mil pesos por noche, dependiendo del tipo de alojamiento. La difusión de esas imágenes también generó comentarios y cuestionamientos en redes sociales, centrados en la congruencia entre el discurso político de la llamada Cuarta Transformación y la vida privada de integrantes de la familia presidencial. Hasta el momento, José Ramón López Beltrán no ha emitido un posicionamiento público sobre las imágenes difundidas desde Cozumel. Con información de medios

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