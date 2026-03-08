XV Años de Mafer: ¿Qué sabemos de la fiesta viral con J Balvin, Belinda y Galilea Montijo en Tabasco?

Aventaron la casa por la ventana en una quinceañera de Villahermosa, Tabasco, que hasta famosos llegaron a amenizar la fiesta. La mañana del domingo se viralizaron imágenes de los XV Años de “Mafer”, una joven que celebró su fiesta de cumpleaños este fin de semana, en donde Belinda interpretó “Happy Birthday to You” y otros famosas, como Galilea Montijo, condujeron el festejo, lo que ha causado la intriga de los usuarios. En redes, comenzó a difundirse un video donde la cantante, con un vestido rojo, se acerca a la festejada, que estaba acompañada de su madre y su padre, para cantarle el tema en inglés, mientras la toma de la mano.

En otros videos, también se puede observar las presentaciones de Matute, el reguetonero J Balvin y Xavi, quien interpretó sus corridos tumbados. TE PUEDE INTERESAR: ¡Lo separan del grupo! Acusan de violencia a Rafa González, de ‘Banda Los Recoditos’ originario de Monclova Ella no fue la única famosa que estuvo presente, Galilea Montijo fue la anfitriona de la celebración y, su novio, Isaac Moreno, estuvo con ella en todo momento. De hecho, el maquillista, tanto de “Gali”, como de “Beli”, Alfonso Waithsman fue el mismo que maquilló a la cumpleañera, como mostró el profesional del maquillaje a través de sus historias de Instagram.

De acuerdo con videos de los asistentes, la temática de la fiesta estuvo inspirada en Nueva York e incluyó un pastel con forma de la Estatua de la Libertad y una alfombra roja. Presuntamente, de acuerdo con medios de comunicación, el evento se llevó a cabo en un hotel de Villahermosa. En medio de la celebración también se transmitió un video de la influencer Priscila Escoto, quien reveló que el regalo del padre de Mafer para la ocasión era un lujoso bolso de la marca Hermès. TE PUEDE INTERESAR: Enfermero del IMSS le canta a pacientes y se hace viral (Video) ”HAPPY BIRTHDAY TO YOU” DE BELINDA En redes comenzaron a reportar la presencia de la protagonista de Mentiras, la serie en la capital de Tabasco y se difundió un video en el que la cantante aparece interpretando ‘Happy Birthday to You’ para la quinceañera. Al terminar su interpretación, “Beli” agradeció por haber sido invitada al festejo y, a continuación, dedicó unas palabras a la cumpleañera, que -con una sonrisa- mostró entusiasmo de conocer a la cantante de “Heterocromía”.

”Felicidades, hermosa. Muchísimas felicidades, qué hermosa fiesta, muchas gracias por invitarme. que disfrutes muchísimo esta nueva etapa en tu vida, que va a ser la mejor, ¡feliz cumpleaños!”, dijo, mientras aplaudía y exhortaba a los demás invitados a hacer lo propio. Los fans de la cantante no perdieron de vista que, en la actualidad, Belinda se encuentra establecida en Madrid, donde graba “Carlota”, por lo que, sugieren que puso viajar, de vuelta a nuestro país, sólo para asistir a la celebración en la que, visiblemente, invirtieron gran cantidad de dinero. TE PUEDE INTERESAR: Abuelita le ‘echa agua’ a therian en Veracruz; simulaba orinar su pared (video) CUESTIONAN EN REDES Tras la difusión de las imágenes, usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionarse sobre la identifdad de los padres de la quinceañera ante opulante celebración. El periodista Audelino Macario difundió en redes sociales que el evento presuntamente habría sido financiado por el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, contratista ligado al sector energético y supuesto padre de Mafer, quien además es originario del municipio de Comalcalco y propietario de la empresa Petroservicios Integrales México.

La firma logró posicionarse como proveedora del sector energético, con el cual en 2023 obtuvo contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) por un monto de 104 millones de dólares con relación a serivicios para actividades de exploración y perforación. (Con información de El Universal)

