Pedro Arce aclara que no hubo uso faccioso de Fiscalía de Nuevo León en caso Waldo Fernández

México
/ 5 marzo 2026
    El ex encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), Pedro Arce, descartó un uso faccioso del órgano autónomo de justicia en la denuncia presentada contra Waldo Fernández por abuso sexual. CORTESÍA

Monterrey, Nuevo León.- El ex encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), Pedro Arce, descartó un uso faccioso del órgano autónomo de justicia en la denuncia presentada contra Waldo Fernández por abuso sexual.

Lo anterior con la finalidad, presuntamente, de beneficiar a Karina “N”, quien entonces contendía contra Fernández en el proceso electoral de 2024 por un escaño en el Senado de la República.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa Waldo Fernández que Fiscalía de NL está en manos del PRIAN y que arman casos a inocentes

El actual Vicefiscal Jurídico de la FGJNL indicó que siempre se llevó el caso apegado a derecho y negó cualquier tipo de respaldo o protección a la priista.

“La actuación en esta carpeta como en todas. Cuando un servidor ha estado y estuvo como encargado del despacho a los principios de honestidad, sigilo y respeto a los derechos tanto de las víctimas como de los denunciados”, dijo en entrevista con medios de comunicación este jueves.

El ex encargado del despacho de la FGJNL aclaró el caso luego de que una exempleada de la funcionaria regia, detenida por falsedad de declaraciones y extorsión, afirmó que su exjefa presumía de la protección de la Fiscalía estatal.

“Ninguna”, respondió cuando se le cuestionó por algún tipo de protección a Karina “N”.

DETENCIÓN DE KARINA “N”

La priista fue detenida el domingo después de que investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), por una denuncia que presentó Fernández, la señalan como la persona que supuestamente pagó para que una mujer presentará una denuncia por abuso sexual contra el ahora Senador.

Los hechos se registraron en el marco del proceso electoral de 2024 cuando iban por un curul en el Senado.

Arce estableció que la denuncia se recibió y se le dio trámite, pero se dictó el no ejercicio penal porque la persona que la presentó no estuvo localizable en el domicilio que dio y no se le hicieron los exámenes psicológicos y médicos.

Sostuvo que nunca se reunió con la priista, pero sí con Fernández a quien prometió no politizar el tema.

“Él siempre me solicitó que fuéramos respetuosos de la integración de la denuncian que no politizáramos el tema”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Caso Waldo Fernández y Barrón expone presuntas fallas y omisiones en la Fiscalía de Nuevo León

Reiteró que se actuó apegado a derecho y con sigilo.

El exencargado del despacho de la Fiscalía descartó haber sido requerido en el caso, ahora que salió su nombre a relucir dentro del proceso que se lleva contra Karina “N”.

Dijo sentirse tranquilo porque no hubo un uso faccioso de la Fiscalía estatal cuando esta estuvo a su cargo y presentó la denuncia contra el ahora Senador.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

