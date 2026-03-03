$!Caso Waldo Fernández y Barrón expone presuntas fallas y omisiones en la Fiscalía de Nuevo León

La detención de Karina Marlene Barrón Perales, actual secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, y de otras dos personas, ejecutada el 1 de marzo de 2026 por autoridades federales, ha expuesto nuevamente las presuntas irregularidades de las que son parte la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL). “¿Qué pasa con los ciudadanos de Nuevo León que todos los días se enfrentan a las injusticias que se están cometiendo en la fiscalía?”, cuestionó Waldo Fernández durante una entrevista a medios. El caso deriva de una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández, quien sostiene haber sido víctima de un “montaje” judicial durante la contienda electoral al Senado en 2024, cuando fue acusado de violación a diez días de la jornada electoral. Los cargos formulados en el proceso federal incluyen extorsión y falsedad de declaraciones ante una autoridad. Las personas detenidas solicitaron la duplicidad del término constitucional y permanecen bajo prisión preventiva oficiosa en espera de la resolución de su situación jurídica. TE PUEDE INTERESAR: Dictan prisión preventiva a Karina Marlene Barrón Perales por denuncia de declaraciones falsas

CRONOLOGÍA DEL CASO WALDOS FERNÁNDEZ TRAS ACUSACIÓN EN 2024 De acuerdo con el testimonio público del senador y con los datos integrados en la carpeta federal, la denuncia por presunto abuso sexual fue presentada aproximadamente diez días antes de la elección de 2024, en un momento en que Fernández encabezaba o empataba en diversas mediciones. El legislador ha declarado que conoció la existencia de la denuncia a través de una publicación en redes sociales del periodista Mario Maldonado, quien difundió el número de averiguación antes de que el propio acusado fuera notificado formalmente. Posteriormente, la fiscalía local determinó el inejercicio de la acción penal tras varios meses de trámite.

SEÑALAN IRREGULARIDADES EN ADMISIÓN DE DENUNCIA EN CONTRA DE WALDOS FERNÁNDEZ El senador ha sostenido que la FGJNL admitió a trámite una denuncia bajo condiciones que, según su versión, debieron impedir su procedencia. Entre los elementos señalados se encuentra que la denunciante, identificada como Berenice o Débora Berenice “N”, no habría presentado identificación oficial ante el Ministerio Público; se negó a realizar dictámenes médicos y psicológicos y que la narrativa de los hechos fue considerada poco creíble en la resolución posterior de inejercicio. “Yo fui víctima de guerra sucia y de un montaje con la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Ellos admitieron a trámite una denuncia de violación con una persona que nunca se identificó en ninguna parte del proceso. Jamás se identificó, no hubo un dictamen médico ni un dictamen psicológico y, en cuanto tuvieron esta denuncia, la subieron a un periodista en la Ciudad de México”. Fernández ha señalado que el proceso formó parte de una estrategia para afectar su candidatura y ha utilizado el término “montaje” para describir los hechos. TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos WALDOS FERNÁNDEZ DENUNCIA INTENTO DE EXTORSIÓN POR PARTE DE ABOGADO Según la denuncia federal, tras la acusación, el abogado Gustavo García Rojo, representante de la denunciante, habría contactado al entonces candidato para solicitarle una suma económica y su renuncia a la candidatura a cambio de retirar la acusación. “Recibo una llamada de extorsión; más que extorsión es una amenaza para que me baje de la contienda y me piden una cantidad de dinero identificándose como una de las personas que está hoy detenida”. El senador ha declarado que existe constancia en autos de un pago por un millón de pesos a la mujer que presentó la denuncia. Asimismo, se integraron registros financieros que, según la carpeta de investigación, muestran que boletos de avión y alojamientos en Airbnb fueron cubiertos con tarjetas de crédito del esposo de Karina Barrón.“Tenemos la constancia de una línea aérea que dice que efectivamente quien bajó con el pago de esta tarjeta (del esposo de Karina Barrón) es la persona que vino y me denunció.” “Con la tarjeta de Karina Barrón y de su esposo le pagaron los boletos de avión... pagaron Airbnbs donde estuvo escondida esta persona. Así de infame lo que me estaban haciendo”, declaró en una entrevista para Gamavisión. En testimonios rendidos ante autoridades, se reconoció que las tarjetas estaban a nombre del esposo de Karina, aunque eran utilizadas por la funcionaria.

IDENTIFICA WALDO FERNÁNDEZ A KARINA BARRÓN COMO AUTORA INTELECTUAL DE DENUNCIA FALSA EN SU CONTRA Fernández identifica a Karina Barrón como presunta autora intelectual del esquema y sostiene que ella ordenó buscar a una persona para formular la denuncia. “El autor intelectual, quien dijo ‘Busquen una persona para que se encargue de hacer esta infamia’, fue Karina Barrón”, señaló y añadió más adelante: “Ella en sus declaraciones lo dice, un testigo menciona: ‘No te preocupes, tengo controlado a Pedro Arce. Pedro Arce ya dijo que me va a ayudar’”

EVIDENCIAS PRESENTADAS ANTE LA FISCALÍA DE NUEVO LEÓN Entre los elementos presentados a modo de prueba por el senador se encuentran las declaraciones de tres testigos, incluida una suplente política de Barrón, quienes la señalan como autora intelectual. La integración en expediente de constancias relacionadas con el presunto pago y un video de 25 minutos de comparecencia ante la fiscalía estatal en el que, según Fernández, el Ministerio Público dialoga principalmente con el abogado denunciante mientras la mujer permanece en silencio, también forman parte de la evidencia señalada. “Si ustedes tienen la oportunidad de ver el video, porque les voy a aportar todas las pruebas, tienen la oportunidad de ver el video, verán como el fiscal, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, simple y sencillamente habla solamente con el abogado que presenta la denuncia y la presunta persona que me denuncia ni siquiera habla, no participa. Es un montaje burdo.” TE PUEDE INTERESAR: ‘Por mis hijas’: Waldo Fernández festeja prisión preventiva a Karina Barrón tras denuncia por extorsión y ‘montaje’ SEÑALAMIENTOS DIRECTOS CONTRA LA FISCALÍA DE NUEVO LEÓN El caso ha derivado en acusaciones públicas contra funcionarios de la fiscalía de Nuevo León. Fernández ha señalado a Pedro Arce Jardón, quien era encargado de despacho al momento de los hechos, por permitir la admisión de la denuncia y por la dilación en la emisión del inejercicio de la acción penal.

También ha emplazado al actual fiscal, Javier Flores Saldívar, para que se investiguen posibles responsabilidades internas y se garantice autonomía institucional.

En relación con la denuncia presentada por el propio senador ante instancias estatales, mencionó a Javier López Lugo como funcionario responsable del trámite, señalando falta de avances. “No voy a parar, no me voy a detener porque hay una responsabilidad de la Fiscalía del Estado, fundamentalmente del encargado del despacho, Pedro Arce, fundamentalmente de Javier López Lugo, que es la persona que tiene la la denuncia que presenté yo... fundamentalmente también al Ministerio Público que recibió la denuncia, porque hay hasta una técnica forense donde se determina que en un delito personalísimo como es un abuso, ni siquiera habla la persona y se ve que evidentemente están construyendo hechos. Y también del fiscal Javier Flores, ya basta de que estén usando a la fiscalía como un negocio personal de unos cuantos.” Entre los puntos cuestionados por el legislador se encuentran la admisión de una denuncia sin identificación oficial; la ausencia de pruebas periciales iniciales; la presunta filtración del expediente a medios; la demora de aproximadamente cinco meses en resolver el inejercicio y la falta de progreso en la contradenuncia por extorsión. “En este país, lamentablemente, se ha normalizado la guerra sucia, pero aquí yo fui víctima de guerra sucia y de un montaje con la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León”, declaró el senador en entrevista. TE PUEDE INTERESAR: Acusa Waldo Fernández que Fiscalía de NL está en manos del PRIAN y que arman casos a inocentes