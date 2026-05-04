Pelea exesposa de Lozoya mansión de Ixtapa Zihuatanejo, valuada en 1.9 mdd

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México
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    Pelea exesposa de Lozoya mansión de Ixtapa Zihuatanejo, valuada en 1.9 mdd
    El Tribunal argumentó que Eckes no presentó pruebas suficientes para acreditar que una empresa de Lozoya le prestó 1.2 millones de dólares para la compra realizada en 2013. REFORMA

Según registros judiciales, la ciudadana alemana interpuso el recurso el pasado 10 de abril contra la declaratoria de extinción de dominio dictada el pasado 5 de marzo en favor de la Fiscalía General de la República

Marielle Helene Eckes, exesposa de Emilio Lozoya, promovió una demanda de amparo contra la orden judicial que transfiere a la Federación su mansión en Ixtapa-Zihuatanejo, valuada en 1.9 millones de dólares.

Según registros judiciales, la ciudadana alemana interpuso el recurso el pasado 10 de abril contra la declaratoria de extinción de dominio dictada el pasado 5 de marzo en favor de la Fiscalía General de la República, un fallo emitido originalmente por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Civil y Administrativa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-encuentran-sinaloenses-en-incertidumbre-tras-salida-de-rocha-moya-BD20455253

A pesar del recurso, Eckes notificó al Tribunal que no solicitará la suspensión del decomiso del inmueble de 3 mil 578 metros cuadrados ubicado en el condominio Quinta Mar.

Ahora, un Tribunal Colegiado en Materia Civil deberá resolver si concede la protección de la justicia a la quejosa, en un pleito que apunta a escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que el fondo del asunto no es la conducta penal, sino la acreditación del origen lícito de los recursos.

A diferencia de un proceso penal, la demanda de extinción de dominio no juzga la conducta del propietario, sino la capacidad de acreditar el origen lícito de los recursos con los que se adquirió el bien.

El caso dio un giro el mes pasado cuando el Tribunal de apelación —a propuesta de Karina Barrera Ortiz, magistrada de elección popular— revocó por unanimidad la sentencia de la jueza Esperanza Arias, quien inicialmente había declarado improcedente la pretensión de la FGR.

El Tribunal argumentó que Eckes no presentó pruebas suficientes para acreditar que una empresa de Lozoya le prestó 1.2 millones de dólares para la compra realizada en 2013.

Además, descartó una aplicación retroactiva de la ley, porque en marzo de 2019 se reformó la Constitución para incluir el lavado como uno de los delitos para la extinción de dominio y la demanda en esta materia contra Eckes se presentó hasta el 3 de diciembre de 2020.

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