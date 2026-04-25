Disparan contra policía en Metro Constitución de 1917 en la CDMX

Un policía bancario fue lesionado de bala durante la persecución a un presunto homicida en el Metro Constitución de 1917, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, de acuerdo a información preliminar.

El uniformado estaba en su guardia en el Metro cuando una mujer de 29 años se acercó para pedirle apoyo, pues había visto al presunto asesino de su hermano.