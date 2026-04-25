Disparan contra policía en Metro Constitución de 1917 en la CDMX
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El uniformado estaba en su guardia en el Metro cuando una mujer de 29 años se acercó para pedirle apoyo, pues había visto al presunto asesino de su hermano
Un policía bancario fue lesionado de bala durante la persecución a un presunto homicida en el Metro Constitución de 1917, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, de acuerdo a información preliminar.
El uniformado estaba en su guardia en el Metro cuando una mujer de 29 años se acercó para pedirle apoyo, pues había visto al presunto asesino de su hermano.
El agente se aproximó al sospechoso, pero éste corrió y durante la persecución en las escaleras del exterior disparó contra el uniformado, hiriéndolo en la pierna izquierda.
Policía fue trasladado a un hospital
A través de las cámaras del C2, los operadores indicaron que el presunto responsable vestía sudadera azul y pantalón de mezclilla, además de que había huido hacia Periférico Oriente.
El policía bancario fue trasladado al hospital Álvaro Obregón.