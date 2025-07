Pelean por ‘cliente’: empleadas de funerarias llegan a los golpes frente al SEMEFO de Puebla (video)

¿ES LEGAL QUE UN SERVICIO FUNERARIO ESPERE AL CUERPO SI LOS FAMILIARES DEL DIFUNTO NO LO HAN LLAMADO?

La entrega de un cuerpo de SEMEFO a un servicio funerario está sujeta a un proceso legal y administrativo muy estricto, que siempre requiere la intervención y autorización de los familiares directos de la persona fallecida.

Estos son los puntos clave del proceso cuando alguien fallece:

* Identificación y reclamo por parte de la familia: El primer paso y el más crucial es que un familiar directo (con la documentación que acredite su parentesco e identidad) se presente en la SEMEFO o la Agencia del Ministerio Público correspondiente, para identificar y reclamar el cuerpo. Sin esta identificación y autorización, la SEMEFO no puede entregar el cuerpo a nadie.

* Autorización del Ministerio Público: En casos donde la muerte no es por causas naturales (muerte violenta, accidentes, etc.) o la identidad no es clara, el cuerpo pasa por un proceso de investigación forense. La entrega del cadáver requiere un oficio de autorización por parte del Agente del Ministerio Público que lleva la carpeta de investigación.

* Contratación del servicio funerario por la familia: Una vez que la familia ha reclamado y se ha emitido la orden de entrega, ellos son quienes contratan los servicios de una funeraria de su elección. Es la funeraria elegida por la familia la que se encargará de los trámites necesarios para el traslado del cuerpo de la SEMEFO a sus instalaciones o al lugar de velación/inhumación.

* Documentación requerida: Para que una funeraria pueda recoger un cuerpo, necesitará el certificado de defunción, la identificación oficial del familiar que reclama el cuerpo y, en muchos casos, el oficio de liberación del cuerpo por parte del Ministerio Público.

Una vez aclarados estos puntos, es necesario destacar que cualquier funeraria que intente “esperar” o “recoger” un cuerpo de SEMEFO, sin haber sido contactada y autorizada directamente por la familia, estaría incurriendo en una práctica indebida e ilegal. Los trámites son siempre gestionados por la familia o, en su representación, por la funeraria una vez que ha sido contratada por los deudos.