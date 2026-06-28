Pemex aplica más castigo a la extracción de crudo

El presupuesto aprobado para la filial ascendía a 86 mil 700 millones de pesos en el primer trimestre, pero la información que la empresa entregó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos señala que se invirtieron 81 mil 600 millones de pesos.

Pemex volvió a castigar a su brazo encargado de la exploración, extracción y producción de crudo , ya que recortó su capital de inversión entre enero y marzo contra lo que tenía programado en el periodo.

El recorte de 5.9% impacta en la plataforma de producción y aleja a Pemex de su plan de negocios de extraer 1.8 millones de barriles diarios frente a 1.6 millones actuales.

‘Vamos volando directo y sin escalas a 1.2 millones de barriles diarios en 2027, lo que significa que una vez descontada el agua, estaríamos en un millón de extracción durante el próximo año’, alertó Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC.

Las cifras que ha actualizado GMEC, basadas en los informes de la petrolera, indican que todos los activos contados como pozos de perforación funcionando se redujeron de enero a mayo. Los equipos de perforación disminuyeron de 32 a 25 en los primeros cinco meses del año, señala la información de la consultora.

A través del nuevo marco regulatorio, la administración actual implementó esquemas de inversión mixtos en exploración y extracción de petróleo. En lo que va del sexenio, se adjudicaron 10 contratos, siete en un primer bloque (incluyendo campos como Macavil y Tamaulipas) y tres recientemente (Rabasa, San Ramón y Cinco Presidentes).

Con todos los contratos mixtos, Pemex planea producir hasta 450 mil barriles diarios, pero las previsiones señalan que los desarrollos se cristalizarán más allá de 2033.

VOCACIÓN PETROLERA

Aun así, Miriam Grunstein, académica del Centro México de Rice University, opinó que la situación es de alarma en el corto plazo debido a que Pemex pierde ingresos por dejar de vender crudo en el extranjero, extraer menos petróleo y privilegiar la alimentación del Sistema Nacional de Refinación. ‘El gobierno de Sheinbaum está apostando por los proyectos de generación eléctrica renovable. En tanto, el recorte de presupuesto en extracción de crudo indica que el país ya no tiene una convicción o vocación petrolera’, dijo.

‘Si comparas la actividad en centrales de energías renovables frente a la exploración y producción no hay comparación en los volúmenes de inversión. En algún momento vamos a encarar una realidad muy dura. El abandono de la extracción ha sido tanto que es alarmante’, comentó Grunstein durante una entrevista.

PETROBRAS

El gobierno mexicano estableció un acuerdo de colaboración con la brasileña Petrobras, con el objetivo de adquirir técnicas de extracción, especialmente en aguas profundas, donde Pemex tiene actividad mínima y alto potencial.

En exploración y producción, las compañías evaluarán iniciativas orientadas a la revitalización de campos maduros, el reprocesamiento sísmico y oportunidades exploratorias y de desarrollo en aguas profundas y ultraprofundas, incluyendo activos situados en el golfo de México.

La asociación contempla el intercambio de conocimientos técnicos, tecnologías y mejores prácticas, aprovechando la experiencia de Petrobras en operaciones offshore de alta complejidad. El acuerdo tiene vigencia por dos años y puede ser renovado; además, no constituye un compromiso vinculante de inversión.El acuerdo quedó descafeinado y no es nada de lo que se esperaba, coincidieron Monroy y Grunstein.

El pasado 20 de mayo, cuando rebajó la calificación de México y la colocó al borde del grado de inversión, Moody’s externó una mayor preocupación por la trayectoria de la deuda gubernamental, los déficits fiscales y los apoyos a Pemex. La agencia estimó que el gobierno otorgó apoyos por 35 mil millones de dólares en 2025, equivalentes a 1.9% del Producto Interno Bruto, y presupuestó otros 14 mil millones de dólares para 2026.