PEMEX confirma 5 muertos tras incendio cerca de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas

A través de un breve comunicado, Petróleos Mexicanos (PEMEX) confirmó que cinco personas perdieron la vida en el incendio ocurrido al exterior de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. Hasta donde se ha confirmado, el incidente se originó debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, donde hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación.

“Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de PEMEX”, se especifica en el comunicado. DESCARTAN RIESGO PARA LA POBLACIÓN TRAS ASEGURAMIENTO DE LA ZONA PEMEX logró controlar los sucesos, descartando un riesgo para la población y para los trabajadores. En este caso, se aclaró que personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa se encuentra colaborando con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente.

Dentro del informe, Petróleos Mexicanos expresó sus condolencias a las familias y amistades de las personas fallecidas. Asimismo, se brinda atención integral y acompañamiento con las autoridades correspondientes, garantizando que reciban la atención necesaria en estos momentos.

PEMEX SOFOCÓ INCENDIO EN MUELLE DE DOS BOCAS El incendio ocurrió durante la mañana de este 17 de marzo, en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA).

Cuerpos de emergencia se movilizaron rápidamente para atender el siniestro, luego de que se originaran reportes de fuego y densas columnas de humo. Inicialmente, se comunicó que los hechos se derivaron de la fuerte lluvia que comenzó desde la noche anterior.

Publicidad