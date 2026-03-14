‘Balconean’ pensiones de hasta 1.1 mdp a extrabajadores de Pemex; en el top hay un coahuilense
Un ex empleado de la petrolera recibe un millón 107 mil pesos al mes como pensión, revela listado del Gobierno federal
CDMX.- Un extrabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) recibe una pensión mensual de un millón 107 mil 361 pesos, de acuerdo con la base de datos pública de pensiones de la empresa, que el gobierno federal puso a disposición de la ciudadanía por primera vez.
El costo mensual de todas las pensiones asciende a mil 377 millones de pesos y el anual supera los 16 mil 500 millones de pesos. En el registro se contabilizan 22 mil 595 jubilados de la paraestatal.
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Según los datos, Carlos Arturo Sánchez Magaña encabeza la lista con un millón 107 mil 361 pesos mensuales. En los montos más altos le siguen Salvador Quero García, con 987 mil 978 pesos; Jorge Ernesto Moreno Tovar, con 976 mil 512 pesos, y Jorge Luis Talamantes Montoya, con 972 mil 627 pesos.
Un trabajador de @pemex se jubiló ganando 1 millón 107 mil pesos ¡mensuales!— Audelino Macario Periodista (@audelinomacario) March 13, 2026
Ahora es posible conocer los montos de las #pensionesdoradas de ex trabajadores de Pemex. El gobierno hizo públicos 22,595 registros.
El costo mensual de las pensiones pagadas por la empresa petrolera... pic.twitter.com/LPX3xcIBXp
La información oficial también incluye pensiones atribuidas a exdirectivos de alto nivel. Entre ellos aparecen Miguel Tame Domínguez, exdirector de Pemex Refinación, con 227 mil 757 pesos mensuales; así como el coahuilense Carlos Arnoldo Morales Gil, ex director de Pemex Exploración y Producción, con 218 mil 928; Alejandro Martínez Sibaja, exdirector de Pemex Gas y Petroquímica Básica, con 220 mil 605, y Roberto Ramírez Soberón, también exdirector de esa área, con 207 mil 888 pesos.
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Asimismo, se reportan pensiones para Juan Arturo Hernández Carrera, exsubdirector de Producción en PEP, con 205 mil 876 pesos mensuales, y Armando Ricardo Arenas Briones, exsubdirector de Seguridad Industrial, con 205 mil 866.
En conjunto, se indica que 50 extrabajadores reciben más de 200 mil pesos mensuales, lo que representa un gasto anual superior a 174 millones de pesos para ese grupo.
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Alrededor de 94% de los pensionados cobra menos de 100 mil pesos al mes: de 22 mil 495 casos analizados, mil 274 superan la cantidad y solo seis personas reciben más de medio millón mensual.