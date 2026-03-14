‘Balconean’ pensiones de hasta 1.1 mdp a extrabajadores de Pemex; en el top hay un coahuilense

CDMX.- Un extrabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) recibe una pensión mensual de un millón 107 mil 361 pesos, de acuerdo con la base de datos pública de pensiones de la empresa, que el gobierno federal puso a disposición de la ciudadanía por primera vez.

El costo mensual de todas las pensiones asciende a mil 377 millones de pesos y el anual supera los 16 mil 500 millones de pesos. En el registro se contabilizan 22 mil 595 jubilados de la paraestatal.

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Según los datos, Carlos Arturo Sánchez Magaña encabeza la lista con un millón 107 mil 361 pesos mensuales. En los montos más altos le siguen Salvador Quero García, con 987 mil 978 pesos; Jorge Ernesto Moreno Tovar, con 976 mil 512 pesos, y Jorge Luis Talamantes Montoya, con 972 mil 627 pesos.