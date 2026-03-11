Renuevan por seis meses acuerdo voluntario para fijar en 24 pesos el tope de la gasolina Magna

11 marzo 2026
    Renuevan por seis meses acuerdo voluntario para fijar en 24 pesos el tope de la gasolina Magna
    El gobierno y empresarios gasolineros pactaron extender seis meses el precio máximo voluntario de 24 pesos por litro para la Magna. CUARTOSCURO
Pemex subrayó que no hay subsidios, mientras Economía advirtió riesgos globales por el conflicto en Medio Oriente

CDMX.- A poco más de un año de su implementación, el gobierno federal y empresarios gasolineros acordaron renovar por seis meses el convenio voluntario que establece en 24 pesos el precio máximo de la gasolina Magna en el país.

Al salir de una reunión privada en Palacio Nacional, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, afirmó que el mecanismo no implica subsidios gubernamentales, sino un acuerdo con el sector empresarial para estabilizar el precio del combustible de mayor consumo.

Rodríguez Padilla insistió en que el gobierno no está otorgando apoyos económicos para sostener el precio máximo y explicó que el acuerdo aplica únicamente a la gasolina Magna, al concentrar la mayor parte de las ventas nacionales.

El funcionario señaló que, por ahora, no se contempla incluir a la gasolina Premium dentro del esquema de control voluntario, que se revisa cada seis meses para evaluar su continuidad y posibles ajustes.

El convenio fue firmado el 15 de febrero de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo calificó como un acuerdo histórico para proteger la economía familiar mediante un precio máximo voluntario de 24 pesos por litro.

Desde entonces, el mecanismo se revisa semestralmente con la participación voluntaria de empresas gasolineras y autoridades del sector. La presidenta destacó que el acuerdo se mantiene con la amplia mayoría de los expendios del país y que permitirá conservar estable el costo del combustible de mayor consumo.

En ese contexto, Sheinbaum señaló que, ante incrementos internacionales en los precios de los combustibles, en México se sostienen medidas orientadas a proteger la economía familiar mediante acuerdos con el sector gasolinero.

Por separado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió un posible escenario de escasez global de petróleo asociado al conflicto en Medio Oriente, con impacto en rutas estratégicas de transporte de energéticos. En su visita a Puebla, en el marco de la Exintex 2026, mencionó que tensiones en zonas como el estrecho de Ormuz podrían reducir la oferta de crudo en el mercado mundial.

Ebrard sostuvo que México cuenta con condiciones para enfrentar una eventual crisis energética, al referir decisiones de años recientes dirigidas a fortalecer la capacidad de refinación del país.

