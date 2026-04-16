Pemex confirma que derrame en Golfo de México fue por fuga en ducto; separan a 3 de su cargo

Sobre los más de 900 kilómetros de litoral del Golfo de México afectados desde el mes de febrero, el Grupo Interdisciplinario confirmó que el derrame de petróleo se originó por una fuga detectada en uno de sus ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como se separó del cargo a tres funcionarios por irregularidades. En conferencia de prensa llevada a cabo este jueves 16 de abril, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla también aseguro que mientras concluyen las investigaciones sobre el derrame que ocurrió en el Golfo de México, tres funcionarios serán separadas de sus cargos.

El funcionario de Pemex reconoció que el origen del derrame de combustible fue de una fuga de oleoducto: “El 8 de febrero buzos especializados localizaron la fuga en un oleoducto de 36 pulgadas. Fue hasta entonces que inició la reparación la cual concluyó el 18 de febrero”, aseguro.

Se trata de un ducto de 36 pulgadas localizado en las inmediaciones de la plataforma Abaktún Pol-Chuc, el cual tardaron en encontrar el desperfecto, ya que se trata de una zona “plagada de ductos”. A partir del 6 de febrero, se observaron manchas de aceite en las cercanías de la plataforma, dos días después buzos localizaron la fuga y pusieron en marcha las reparaciones, para concluir el 18 de febrero. Rodríguez Padilla afirmó que solicitó la bitácora de hasta ocho embarcaciones que se movilizaron cerca de la plataforma; sin embargo, “obtuvo datos y hechos de los cuales no fui informado”.

SEPARAN A TRES DEL CARGO De acuerdo con director de Pemex, sin mencionar nombres por el debido proceso, los cargos removidos fueron: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos y el líder de Derrames y Residuos; luego que la fuga de hidrocarburo había sido negada por áreas operativas, tampoco fueron informadas en tiempo y forma ante varias irregularidades en las actividades. “Entre las irregularidades detectadas en esas bitácoras y en esa información destacan las siguientes. Uno, una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto”, dijo el director de Pemex en conferencia de prensa.

Víctor Rodríguez indicó que, de acuerdo con análisis de bitácoras revelan la fuga del crudo, lo cual se notificó a la Fiscalía General de la República. El Grupo Interinstitucional está conformado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como autoridades estatales y municipales.

CONFERENCIA POR DERRAME EN EL GOLFO DE MÉXICO Según lo informado por la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz, encontraron evidencia de un derrame cerca de la plataforma Abkatun Cantarell de Pemex, el cual fue dispersado; sin embargo, no hay cálculo adecuado del hidrocarburo. Por lo que las posibles causas expuestas fueron buque o chapopotera natural de Coatzacoalcos y Cantarell. También los investigadores confirmaron que sí hubo un derrame de hidrocarburo de Pemex, en febrero, el cual fue controlado.

Además, revelaron las acciones que se han llevado a cabo para contener el crudo en el mar y playas del Golfo de México, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, indicó que se han recolectado 915 toneladas de residuos de crudo combinados con arena y sargazo; mientras tanto, se limpian las playas constantemente.

Marina Robles, subsecretaria de Semarnat, apuntó que se han realizado más de mil recorridos en distintas localidades de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas: “Se han limpiado 58 sitios tortugueros y protegido 24 campamentos”, destacó que se han atendido 13 tortugas, 12 de ellas fallecidas. “No se observa muerte masiva”, añadió la funcionaria. Mientras tanto, en cuanto a la atención social, Luz Elena González —secretaria de Energía— señaló que “desde el primer minuto” Pemex atendió el caso y a las comunidades, al apoyar con maquinarias a los estados afectados. Aunque sobre el sector pesquero, uno de los más afectados, afirmó que se tiene diálogo y vinculación cercana a través de la entrega de 15 mil pesos a cada uno de los 3 mil 379 pescadores afectados.

Publicidad