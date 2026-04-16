Reportan estruendo y llamas en refinería de Tula; Pemex lo califica como ‘incidente menor’

La Subsecretaría de Protección Civil y el Gobierno de Hidalgo confirmaron la activación de protocolos de emergencia por un incidente en la refinería de Tula “Miguel Hidalgo”, mientras Petróleos Mexicanos minimizó el hecho al calificarlo como un evento intrascendente.

La movilización de brigadas internas y el despliegue de seguridad estatal ocurrieron tras reportes ciudadanos sobre un fuerte estruendo, llamas y una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos del municipio.

Al respecto, Petróleos Mexicanos (Pemex) negó cualquier explosión o incendio en las instalaciones al asegurar que solo se registró presencia de humo en la planta hidrodesulfuradora.

El Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, validó la alerta al informar que se activaron los protocolos de atención a emergencias.

“Falso que hubo incendio en la refinería de Tula; se registró un incidente menor el cual fue atendido de manera inmediata” , apuntó.

“De acuerdo con la información disponible, no existe riesgo para la población. Las autoridades mantienen el seguimiento puntual del evento en coordinación con las instancias correspondientes”, señaló el Mandatario estatal al pedir calma a la ciudadanía ante la incertidumbre.

Informes preliminares de cuerpos de auxilio indicaron que el estruendo provino de un compresor en la planta HDR catalítica, detalle que la administración de la refinería omitió en su reporte oficial.

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos estatal reiteró que no se reportan personas lesionadas ni daños estructurales que comprometan la continuidad de la producción en el complejo.

Este incidente surge apenas una semana después de registrarse otro evento similar en el mismo complejo industrial.

Pese a las posturas encontradas, la refinería mantiene sus operaciones de producción mientras las autoridades estatales vigilan el perímetro para descartar daños estructurales.