VIDEO: Habitantes de Pajapan entregan chapopote a la Marina tras derrame en costas de Veracruz

La contaminación por hidrocarburos en las costas del sur de Veracruz ha encendido la inconformidad ciudadana. En Pajapan, habitantes afectados por el derrame de chapopote decidieron entregar directamente a personal de la Marina varias bolsas con residuos recolectados en playas de la zona, como forma de protesta y evidencia del daño ambiental que denuncian desde hace días. El hecho quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios han señalado la gravedad del problema y exigen una respuesta más contundente por parte de las autoridades.

Derrame de chapopote en Pajapan: crece la molestia ciudadana De acuerdo con testimonios de pobladores, el hidrocarburo ha afectado franjas costeras donde familias dependen de la pesca, el turismo local y actividades relacionadas con el mar. En las imágenes difundidas, se observa a habitantes mostrando bolsas llenas de residuos negros, asegurando que el material proviene directamente del derrame. La molestia aumentó luego de que, según denunciaron, autoridades minimizaran inicialmente la situación al señalar que el material observado en playas correspondía a sargazo, por lo que no era necesaria una intervención inmediata.

Lo que denuncian los habitantes Entre los principales reclamos de la población destacan: - Falta de limpieza inmediata en playas contaminadas - Retraso en la atención oficial al derrame - Riesgo ambiental para fauna marina y ecosistemas costeros - Posibles afectaciones económicas a pescadores y comerciantes locales Los habitantes insisten en que el problema no puede reducirse a una confusión técnica, pues aseguran que el olor, textura y apariencia del material evidencian que se trata de hidrocarburo. La entrega simbólica a la Marina La entrega de bolsas con chapopote a elementos de la Secretaría de Marina fue interpretada por los pobladores como un acto de presión para exigir acciones concretas. Más allá del simbolismo, la acción refleja la desesperación de comunidades que consideran insuficiente la respuesta institucional frente a un problema ambiental visible. Este tipo de derrames puede tener consecuencias severas si no se atienden con rapidez, ya que el chapopote se adhiere a arena, manglares, rocas y especies marinas, dificultando su remoción y elevando el impacto ecológico. Impacto ambiental y exigencia de respuestas Especialistas advierten que los residuos petroleros en zonas costeras pueden alterar cadenas alimenticias, afectar aves, peces y crustáceos, además de comprometer la calidad del agua. En regiones como Pajapan, donde muchas familias viven de recursos naturales, el daño también representa una amenaza económica. ¿Qué exigen ahora los pobladores? Los habitantes de Pajapan piden: - Identificación del origen del derrame - Limpieza inmediata de playas afectadas - Monitoreo ambiental independiente - Transparencia en la información oficial

Mientras continúan las investigaciones, la presión social crece. El video de Pajapan no solo documenta una protesta: también expone el reclamo de una comunidad que exige ser escuchada ante una emergencia ambiental que sigue sin respuesta clara.

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