VIDEO: Habitantes de Pajapan entregan chapopote a la Marina tras derrame en costas de Veracruz

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 14 abril 2026
    VIDEO: Habitantes de Pajapan entregan chapopote a la Marina tras derrame en costas de Veracruz
    Pobladores de Pajapan, Veracruz, entregaron a elementos de la Marina bolsas con residuos de chapopote recolectados en playas afectadas por un derrame. Foto: Cuartoscuro - Ángel Hernández

El caso ha generado indignación entre habitantes, quienes cuestionan la respuesta oficial ante la contaminación en la zona.

La contaminación por hidrocarburos en las costas del sur de Veracruz ha encendido la inconformidad ciudadana. En Pajapan, habitantes afectados por el derrame de chapopote decidieron entregar directamente a personal de la Marina varias bolsas con residuos recolectados en playas de la zona, como forma de protesta y evidencia del daño ambiental que denuncian desde hace días.

El hecho quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios han señalado la gravedad del problema y exigen una respuesta más contundente por parte de las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/derrame-de-diesel-sobre-canal-de-houston-se-suma-a-incidentes-de-pemex-NG19978360

Derrame de chapopote en Pajapan: crece la molestia ciudadana

De acuerdo con testimonios de pobladores, el hidrocarburo ha afectado franjas costeras donde familias dependen de la pesca, el turismo local y actividades relacionadas con el mar. En las imágenes difundidas, se observa a habitantes mostrando bolsas llenas de residuos negros, asegurando que el material proviene directamente del derrame.

La molestia aumentó luego de que, según denunciaron, autoridades minimizaran inicialmente la situación al señalar que el material observado en playas correspondía a sargazo, por lo que no era necesaria una intervención inmediata.

Lo que denuncian los habitantes

Entre los principales reclamos de la población destacan:

- Falta de limpieza inmediata en playas contaminadas

- Retraso en la atención oficial al derrame

- Riesgo ambiental para fauna marina y ecosistemas costeros

- Posibles afectaciones económicas a pescadores y comerciantes locales

Los habitantes insisten en que el problema no puede reducirse a una confusión técnica, pues aseguran que el olor, textura y apariencia del material evidencian que se trata de hidrocarburo.

La entrega simbólica a la Marina

La entrega de bolsas con chapopote a elementos de la Secretaría de Marina fue interpretada por los pobladores como un acto de presión para exigir acciones concretas. Más allá del simbolismo, la acción refleja la desesperación de comunidades que consideran insuficiente la respuesta institucional frente a un problema ambiental visible.

Este tipo de derrames puede tener consecuencias severas si no se atienden con rapidez, ya que el chapopote se adhiere a arena, manglares, rocas y especies marinas, dificultando su remoción y elevando el impacto ecológico.

Impacto ambiental y exigencia de respuestas

Especialistas advierten que los residuos petroleros en zonas costeras pueden alterar cadenas alimenticias, afectar aves, peces y crustáceos, además de comprometer la calidad del agua. En regiones como Pajapan, donde muchas familias viven de recursos naturales, el daño también representa una amenaza económica.

¿Qué exigen ahora los pobladores?

Los habitantes de Pajapan piden:

- Identificación del origen del derrame

- Limpieza inmediata de playas afectadas

- Monitoreo ambiental independiente

- Transparencia en la información oficial

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/barcena-supervisa-limpieza-en-veracruz-a-un-mes-de-derrame-de-petroleo-en-el-golfo-de-mexico-IL19749023

Mientras continúan las investigaciones, la presión social crece. El video de Pajapan no solo documenta una protesta: también expone el reclamo de una comunidad que exige ser escuchada ante una emergencia ambiental que sigue sin respuesta clara.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derrame
Medio Ambiente
hidrocarburos

Localizaciones


Veracruz

Organizaciones


PEMEX

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
La titular de la Semarnat vinculó la presión geopolítica sobre energéticos con la urgencia de fortalecer capacidades propias.

Advierte Bárcena que guerras empujan a México a la autosuficiencia energética
Claudia Sheinbaum descarta aumento en el precio de la tortilla en México y anuncia acciones para evitar alzas en productos básicos.

¿Subirá o no el precio de la Tortilla en México?... Sheinbaum lo aclara
Claudia Sheinbaum respaldó al Papa León XIV y defendió su llamado a la paz ante críticas de Trump

Sheinbaum respalda al Papa León XIV tras críticas de Trump y destaca su llamado a la paz mundial
EU revela que casino de Nuevo Laredo es utilizado por CDN para lavado de dinero, depósito de drogas y tortura

EU revela que casino de Nuevo Laredo es utilizado por CDN para lavado de dinero, depósito de drogas y tortura
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la sanción a seis objetivos presuntamente ligados al Cártel del Noreste (CDN).

Ex abogado del ‘Z-40’, activista por derechos humanos y miembro del CDN, sancionados por EU
El artefacto de este escolta del presidente Donald Trump sorprendió a usuarios de redes sociales.

¿Armas de ‘Call of Duty’ o ‘Halo’ para proteger a Trump? El dispositivo futurista que se volvió viral (VIDEO)
Detienen a familia en Los Ángeles por vínculos con el crimen organizado

Detienen a una familia en Los Ángeles por vínculos con el cártel de Sinaloa
Estados Unidos difunde cartel de ‘Se busca’ de Iván Guzmán

ICE difunde recompensa de ‘Se Busca’ de Iván Guzmán de Los Chapitos