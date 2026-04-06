Anuncia Sheinbaum Observatorio del Golfo de México para estudiar derrame

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 6 abril 2026
    Anuncia Sheinbaum Observatorio del Golfo de México para estudiar derrame
    Sheinbaum dijo que se deben estudiar de forma permanente las causas de los derrames recientes de hidrocarburo en el sureste del país y fortalecer la respuesta institucional. EFE

La Presidenta dio a conocer que en la iniciativa se va a involucrar a instituciones de educación superior y de investigación

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este lunes que su Gobierno impulsará la creación de un Observatorio del Golfo de México para estudiar de forma permanente las causas de los vertidos recientes de hidrocarburo en el sureste del país y fortalecer la respuesta institucional.

“Ya vamos a ver con los científicos cuáles fueron las causas y que podamos informarles a ustedes y además, el control que se tiene que hacer de manera permanente porque el objetivo es constituir un observatorio del Golfo, con las distintas instituciones de educación superior y de investigación de nuestro país”, ha declarado la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechaza-sheinbaum-informe-de-onu-sobre-desapariciones-no-tomaron-en-cuenta-nuestra-informacion-FA19802766

La gobernante mexicana ha informado además que el martes sostendrá una reunión con el grupo interdisciplinario que investiga el incidente.

“Mañana tengo una reunión con el grupo interdisciplinario que formamos, en donde está Pemex (Petróleos Mexicanos), incorporamos a investigadores (...) para que me puedan dar una revisión integral de las causas del derrame o las diferentes causas de los derrames y de cómo se ha venido trabajando para limpiar el océano, el mar”, ha detallado.

El anuncio se da después de que el grupo interinstitucional que atiende la emergencia reportara la semana pasada la recogida de 889,4 toneladas de hidrocarburo en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche, en el sureste de México, con operaciones que han involucrado miles de elementos, barreras de contención y vigilancia aérea y marítima.

La mandataria ha destacado que la respuesta ha sido inmediata, pues “desde el primer momento se hizo un trabajo muy importante de limpieza, (...) Pemex estuvo en todo este trabajo”.

La presidenta ha reiterado que el Gobierno informará de los resultados de los análisis científicos una vez concluya la revisión, a la vez que ha subrayado que el derrame no ha afectado de manera significativa la actividad turística durante el periodo vacacional de Semana Santa.

“Hasta ahora tenemos ocupaciones hoteleras de cerca del 80 % en los principales destinos turísticos del país, desde Veracruz, tuvo una ocupación turística muy importante. Guerrero, particularmente Acapulco también tuvo una ocupación turística muy importante, por supuesto, el Caribe”, ha remarcado.

Finalmente, ha dicho que la próxima semana se presentará un balance sobre la ocupación hotelera y su contribución económica en todo el país por la temporada vacacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contaminación
Medio Ambiente

Personajes


Claudia Sheinbaum

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
La FGR obtuvo vinculación contra tres personas en Ciudad de México y 18 más por armas y explosivos en otro operativo

FGR obtiene vinculación a proceso contra tres personas por tráfico de más de 100 kilos de marihuana en CDMX
César Montes volvió a aparecer en el área y marcó con el Lokomotiv de Moscú, confirmando su gran momento en Rusia rumbo al Mundial 2026.

César Montes anota con Lokomotiv: El gran momento del ‘Cachorro’ de cara al Mundial 2026
Normas morenistas

Normas morenistas
NosotrAs: El feminismo queya no es (parte II)

NosotrAs: El feminismo que
ya no es (parte II)

Aunque el operativo contra ‘El Mencho’ pareció generar un impulso momentáneo en la imagen presidencial, no modificó las percepciones generales sobre el desempeño del gobierno en áreas clave.

Encuesta afirma que Sheinbaum tuvo 70% de aprobación durante marzo
Detienen a “El Milo” en Quintana Roo, operador de la Mafia Cubano-Americana con orden de extradición a Estados Unidos por delitos graves.

Detienen en Quintana Roo a ‘El Milo’, operador financiero de la Mafia Cubano-Americana y requerido por EU
Conoce cómo presentar tu declaración anual 2026 sin e.firma, cuándo es obligatoria y qué requisitos debes cumplir ante el SAT.

Declaración Anual del SAT... ¿Necesitas e.firma para recibir el saldo a favor?
Autoridades mexicanas detuvieron en Quintana Roo a Remigio “N”, alias “Milo”, presunto operador financiero de una red criminal con alcance internacional y requerido por Estados Unidos

‘Mi derecho, mi lugar’... ¿Dónde me registro para obtener uno de los últimos lugares para acceder a la preparatoria de la SEP?