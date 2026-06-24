Pemex reporta nueva falla en la refinería Olmeca, tras incendio en Dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se registró una nueva falla en el sistema de cogeneración de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco; luego que fuera reportado un presunto incendio en la planta catalítica este miércoles. De acuerdo con reportes locales, el hecho habría ocurrido tras un apagón que afectó las operaciones del complejo. Informes señales que minutos después de que la planta de cogeneración -encargada de los turbogeneradores- entró en paro por la interrupción del suministro eléctrico, se habría registrado un incendio en la caldera de la planta catalítica.

Medios locales reportaron que personal de la Secretaría de Marina cerró los accesos al complejo y que equipos contra incendios acudieron al lugar para atender la emergencia. Y de acuerdo con trabajadores, se percibió un fuerte olor a gas. PEMEX INFORMA FALLA EN DOS BOCAS En un breve comunicado, Pemex afirmó que se encontraba en proceso de arranque, tras el paro en una planta de generación eléctrica de la refinería. Detalló que cerca de las 14:24 horas se presentó una falla en el sistema de cogeneración de la refinería Olmeca en Dos Bocas, aunque “inmediatamente se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes llevados las plantas de proceso a condición segura”.

“Es importante destacar que no existe una situación de emergencia en la refinería, ni se presentan riesgos para el personal, la comunidad o el medio ambiente”, aseguró la petrolera mexicana. Por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales “para evitar confusiones y contar con información veraz y oportuna”. También reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad

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