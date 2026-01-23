Peña Nieto permitió 180 vuelos militares de EU en México sin autorización del Senado, acusa Arturo Ávila

De acuerdo con el legislador, la Constitución es clara al establecer que cualquier ingreso de fuerzas armadas extranjeras debe ser autorizado por el Poder Legislativo. Al omitir este paso, dijo, se incurrió en una violación directa a la soberanía nacional .

Arturo Ávila denunció que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se realizaron más de 100 vuelos militares estadounidenses en México sin cumplir con el requisito constitucional de contar con la aprobación del Senado. Afirmó que estas operaciones se llevaron a cabo de forma discrecional y fuera del marco legal.

Durante un debate con la periodista Azucena Uresti, Ávila criticó a la oposición por cuestionar recientes vuelos militares, cuando —aseguró— en administraciones pasadas se permitió una presencia mucho mayor sin supervisión parlamentaria ni transparencia pública.

EL CASO DEL AVIÓN MILITAR EN TOLUCA

La polémica se intensificó tras revelarse que el 17 de enero un avión del ejército de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca. El hecho ocurrió en un contexto de tensión por una alerta de la FAA sobre posibles interferencias en sistemas de navegación.

El Gabinete de Seguridad aclaró que el aterrizaje estaba autorizado por el Gobierno mexicano. Sin embargo, legisladores de oposición sostuvieron que no se solicitó permiso al Senado, lo que generó dudas sobre el cumplimiento de los procedimientos legales.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no era necesaria la consulta al Senado, ya que no ingresaron tropas estadounidenses. Explicó que se trató de un acuerdo previo y de una operación logística relacionada con la capacitación de elementos de la SSPC.

OPERACIONES DE EU EN GOBIERNOS ANTERIORES

Ávila también señaló que durante el gobierno de Felipe Calderón ingresaron a México más de 2 mil aeronaves estadounidenses, incluidas naves Hércules, P-3 Orión y drones de inteligencia. Según datos confirmados, al menos 100 de esos vuelos no contaron con autorización legislativa.

En el caso del sexenio de Peña Nieto, el diputado afirmó que se registraron alrededor de mil 200 vuelos militares vinculados a labores de inteligencia, combate al narcotráfico y entrenamiento. Estas operaciones se realizaron bajo acuerdos de cooperación bilateral.

No obstante, subrayó que cerca del 20%, es decir, aproximadamente 180 vuelos, habrían ingresado sin el aval del Senado. Para Ávila, este antecedente evidencia una práctica sistemática que hoy genera controversia política y cuestionamientos sobre la relación con Washington.

DATOS CURIOSOS

· La Constitución exige aval del Senado para el ingreso de fuerzas extranjeras

· En el sexenio de Calderón se documentó el uso de drones estadounidenses

· Durante Peña Nieto se intensificaron vuelos de inteligencia antinarcóticos

· El aeropuerto de Toluca ha sido usado para operaciones logísticas bilaterales