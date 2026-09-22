Pensiones IMSS y Bienestar absorberán el 9% del PIB para 2030, advierte el CIEP

Según un análisis del CIEP, en 2020 el gasto en pensiones era del 4.6% del PIB; para 2027 aumentará al 6.3% y en 2030 será equivalente al 9%. El monto global del gasto es de 2.5 billones de pesos, 75 por ciento de los cuales corresponden a las pensiones del IMSS o ISSSTE y 25 por ciento a las denominadas “Pensiones del Bienestar”, que desde 2018 con AMLO tienen rango constitucional.

Para el próximo año las pensiones contributivas (del IMSS o ISSSTE) concentrarán 1.8 billones de pesos, mientras que las pensiones no contributivas “del Bienestar” representarán unos 640 mil 291 millones de pesos (más de 53 mil millones cada mes), según el análisis del CIEP.

De aprobarse lo que plantea el Paquete Económico para 2027, los recursos destinados a pensiones representarán el 27 por ciento de los ingresos presupuestarios propuestos para el año entrante. Del gasto total en pensiones que proyecta la Secretaría de Hacienda para el próximo año, el 74.2 por ciento sería para pensiones contributivas, las cuales tendrían un aumento del 4.7 por ciento respecto a lo aprobado en 2026 debido a un aumento en el IMSS e ISSSTE ya pesar de recortes en el presupuesto para Pemex y CFE. El alza en pensiones contributivas estaría impulsada, principalmente, por aumentos del 8.9 por ciento en el IMSS y del 0.5 por ciento en el ISSSTE. “El gasto neto total propuesto para 2027 ascendería a 10,6 billones de pesos, de los cuales 8,5 billones están comprometidos en pensiones, costo de la deuda, participaciones y empresas públicas”. “El margen de maniobra se reduciría al pasar de 1.7 por ciento del PIB en 2026 a 1.6 por ciento en 2027. Si no se trabaja en una reforma fiscal y de pensiones, México tendrá cada vez más dificultades para financiar el envejecimiento y otros sectores estratégicos” , advirtió el equipo de investigadores del CIEP.