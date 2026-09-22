Urgen ordenar sistemas de pensiones de México

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    Urgen ordenar sistemas de pensiones de México
    Indican que en el caso de la pensión universal, la que destina el Gobierno a los adultos mayores (Pensión para el Bienestar), actualmente representa el 6% del Presupuesto de Egresos, pero llegará a un 17% después del 2060. REFORMA

Afirman que el tema de pensiones representa un problema social y financiero

Ante el creciente gasto en pensiones, que en el 2030 alcanzaría el 9% del PIB, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), experto urgió a crear una Ley General y una Secretaría especializada para que se unifiquen criterios en reformas y que se atienda a los esquemas pensionarios descapitalizados en el país.

El actuario Francisco Miguel Aguirre Farías, presidente ejecutivo de Grupo VAN (Valuaciones Actuariales del Norte), refirió que en México existen unos mil 500 esquemas de pensiones (como los del IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE, entre otros), de los cuales un 70% está descapitalizado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tdj-impone-95-sanciones-a-miembros-del-poder-judicial-BD23649778

Señaló que el 30% restante eventualmente también requerirá subsidios dentro de unos 10 años.

El actuario apuntó que se requiere una Ley General que diga cómo se debe realizar una reforma para cada esquema y que establezca techos de gastos.

“Si no, cada quien lo hace como quiere. “Hay que aclarar que en unos casos hay que dar más y en otros casos hay que dar menos. Dar menos implica un problema político y por lo tanto tiene que haber un pacto nacional”.

Afirmó que el tema de pensiones representa un problema social y financiero.

Detalló que actualmente el gasto de pensiones que realiza el Gobierno representa el 23% del Presupuesto de Egresos y la expectativa es al alza, que escale a un 28% en el 2040, y descendería a 26% hasta el 2060.

“Esto quiere decir que el tema de pensiones es el problema financiero más grave que tiene el país; se debe crear una Secretaría de Pensiones para que atienda este problema”.

“Ha hecho buen trabajo Héctor Santana, de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, pero me parece que esta unidad debe elevarse a Secretaría, el problema es sumamente grave como para que esté en una unidad”, aseveró.

Señaló que lo que se destina a pensiones supera lo que comprende el presupuesto de Salud y Educación. Anotó que lo que destina el Gobierno federal al IMSS es el 8.5% del Presupuesto de Egresos y en el 2036 la proyección es que llegue al 10.2% y bajará como efecto de las reformas al 3% en el 2064.

“Tenemos un problema grave que va a seguir creciendo y eso va comiendo otros conceptos, como salud, seguridad, educación, infraestructura”, explicó.

Indicó que en el caso de la pensión universal, la que destina el Gobierno a los adultos mayores (Pensión para el Bienestar), actualmente representa el 6% del Presupuesto de Egresos, pero llegará a un 17% después del 2060.

“Es alarmante, aunque sin duda hay que apoyar a estas personas”.

Expuso que 3 mil 200 pesos mensuales no es suficiente para una persona, pero en volumen llegará a representar el 17% del Presupuesto de Egresos, lo que se tiene que prever. Aguirre Farías refirió que el despacho que representa ha contribuido en más de 280 reformas sobre el sistema de pensiones.

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