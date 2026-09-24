Pepe Merino anuncia avances de la supercomputadora Coatlicue durante conferencia de Sheinbaum

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    Pepe Merino anuncia avances de la supercomputadora Coatlicue durante conferencia de Sheinbaum
    La supercomputadora Coatlicue se perfila así como uno de los proyectos estratégicos para ampliar la infraestructura de cómputo de alto rendimiento en México y fortalecer el desarrollo de tecnologías vinculadas con la inteligencia artificial. CAPTURA DE PANTALLA

Merino explicó que el desarrollo de Coatlicue forma parte de una estrategia para ampliar la infraestructura tecnológica del país

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Pepe Merino presentó avances relacionados con la supercomputadora Coatlicue, uno de los proyectos tecnológicos impulsados por el Gobierno de México para fortalecer las capacidades nacionales en materia de cómputo de alto rendimiento e inteligencia artificial.

Merino explicó que el desarrollo de Coatlicue forma parte de una estrategia para ampliar la infraestructura tecnológica del país y generar capacidades propias para el procesamiento de grandes volúmenes de información.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ley-de-economia-digital-gobierno-de-sheinbaum-busca-acelerar-los-pagos-electronicos-y-reducir-el-uso-de-efectivo-EO23696389

La supercomputadora busca convertirse en una herramienta para proyectos científicos, tecnológicos y de innovación.

Durante su participación, el funcionario destacó los trabajos que se han realizado para avanzar en la construcción y puesta en operación de esta infraestructura, así como la importancia de contar con tecnología que permita a instituciones mexicanas desarrollar investigación y aplicaciones de inteligencia artificial sin depender exclusivamente de recursos computacionales ubicados en otros países.

PROYECTO COATLICUE

La presentación se realizó en el marco de la conferencia presidencial, donde también se abordaron temas relacionados con el desarrollo tecnológico y la estrategia digital del Gobierno de México.

El proyecto Coatlicue ha sido planteado como parte de los esfuerzos para fortalecer el ecosistema mexicano de inteligencia artificial y computación avanzada, con posibles aplicaciones en áreas como investigación científica, análisis de datos, innovación tecnológica y servicios públicos.

Con estos avances, el Gobierno federal busca consolidar infraestructura nacional capaz de responder a las crecientes necesidades de procesamiento de datos y contribuir al desarrollo de capacidades tecnológicas propias.

La supercomputadora Coatlicue se perfila así como uno de los proyectos estratégicos para ampliar la infraestructura de cómputo de alto rendimiento en México y fortalecer el desarrollo de tecnologías vinculadas con la inteligencia artificial.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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