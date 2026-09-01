Perfila MC nuevamente a Mariana Rodríguez para la alcaldía de Monterrey 2027

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    Perfila MC nuevamente a Mariana Rodríguez para la alcaldía de Monterrey 2027
    Aunque las planillas metropolitanas quedaron encaminadas en la encerrona de San Pedro, el partido aplicará cambios para cumplir las reglas de género. CUARTOOSCURO

A puerta cerrada con MC, Mariana Rodríguez fue contemplada para buscar la alcaldía de Monterrey en 2027, mientras se define la opción de la gubernatura

Aunque se le menciona junto con Luis Donaldo Colosio para la candidatura de MC a la gubernatura, Mariana Rodríguez fue perfilada anoche como opción para la alcaldía de Monterrey en las elecciones del 2027.

En una reunión en un salón del Hotel Barceló, en San Pedro, la titular de Amar a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García encabezó la pasarela emecista tras arribar a las 19:20 horas.

La cita, pactada formalmente a las 19:00 horas, concluyó cerca de las 20:30 tras convocar a la plana mayor del gabinete estatal, alcaldes en funciones, legisladores locales y federales, así como a la dirigencia del partido encabezada por Baltazar Martínez.

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Asistentes al evento revelaron que durante la jornada no se abordó el tema de la candidatura a la gubernatura, ya que la definición dependerá de si Colosio, actual senador por Nuevo León, decide o no competir por el gobierno de Sonora.

Rodríguez disputó la alcaldía regia en el 2024, pero perdió ante Adrián de la Garza, de la alianza PAN-PRI-PRD.

La cúpula naranja concentró anoche los trabajos en “palomear” y perfilar a las y los aspirantes que buscarán competir por las alcaldías metropolitanas, además de las candidaturas a diputaciones locales y federales.

De acuerdo con testimonios de los participantes, pese a que las listas presentadas están prácticamente amarradas, en los próximos días se aplicarán ajustes para garantizar la paridad de género y acatar las medidas afirmativas que determine la autoridad electoral.

“Fue una reunión de hora y media convocada por la dirigencia”, dijo uno de los asistentes. “Lo de la gubernatura no se define, pero a Mariana se le contempla (también) para Monterrey”.

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Las fuentes no precisaron si, además de Rodríguez, se estaría considerando entre los posibles contendientes para la candidatura regia emecista a Martha Herrera, líder de MC en Monterrey, o a Miguel Flores, secretario general de Gobierno, quien acudió anoche a la reunión.

Respecto al resto de los municipios metropolitanos, el reparto proyecta a Juan Ignacio Barragán, en San Pedro; Alejandra Morales, en San Nicolás; Patricio Zambrano, en Santa Catarina; Norma Benítez, en Escobedo; Raúl Lozano, en García; Arturo Cavazos, en Santiago, y Rodrigo García, en Apodaca.

En tanto, Héctor García buscaría la reelección en Guadalupe, al igual que Mónica Oyervides en Juárez y Carlos Rodríguez en Cadereyta.

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