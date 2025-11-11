Periodista Paco Cedeño denuncia amenazas de muerte con ‘narconota’ en Morelos (VIDEO)

A través de un breve video publicado en su perfil de Facebook, el periodista Francisco Cedeño Guerrero, mejor conocido como Paco Cedeño, denunció una amenaza de muerte en su contra tras el hallazgo de restos humanos en Cuautla, Morelos.

“Pues hoy (10 de noviembre) parece ser que el destino nos hace que seamos la propia noticia. Hemos sido amenazados por un grupo delictivo, según lo que refiere una cartulina que apareció junto con un cuerpo desmembrado [...] ahí sobre el boulevard Morelos a la altura de la colonia Emiliano Zapata.”

Al poco tiempo de hacer estas declaraciones públicas, el comunicólogo publicó otro video en el que se encuentra al exterior de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Cuernavaca, previo a interponer una denuncia oficial ante las autoridades.

PERIODISTA PACO CEDEÑO DENUNCIA AMENAZA DE MUERTE

Dentro de su discurso, Cedeño aclaró que desconoce qué grupo del crimen organizado está detrás de los hechos.