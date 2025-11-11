Periodista Paco Cedeño denuncia amenazas de muerte con ‘narconota’ en Morelos (VIDEO)
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
En el hallazgo restos humanos, en el municipio de Cuautla, también se localizó una cartulina con una amenaza de muerte contra el periodista Paco Cedeño
A través de un breve video publicado en su perfil de Facebook, el periodista Francisco Cedeño Guerrero, mejor conocido como Paco Cedeño, denunció una amenaza de muerte en su contra tras el hallazgo de restos humanos en Cuautla, Morelos.
“Pues hoy (10 de noviembre) parece ser que el destino nos hace que seamos la propia noticia. Hemos sido amenazados por un grupo delictivo, según lo que refiere una cartulina que apareció junto con un cuerpo desmembrado [...] ahí sobre el boulevard Morelos a la altura de la colonia Emiliano Zapata.”
TE PUEDE INTERESAR: Impunidad impulsa crímenes contra periodistas en México, Haití, Venezuela, Colombia y más países
Al poco tiempo de hacer estas declaraciones públicas, el comunicólogo publicó otro video en el que se encuentra al exterior de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Cuernavaca, previo a interponer una denuncia oficial ante las autoridades.
PERIODISTA PACO CEDEÑO DENUNCIA AMENAZA DE MUERTE
Dentro de su discurso, Cedeño aclaró que desconoce qué grupo del crimen organizado está detrás de los hechos.
“Estaremos viendo las medidas de precaución que tomemos y obviamente, pues, creo yo que en este tipo de circunstancias no maten al mensajero. Únicamente nosotros informamos de los hechos que acontecen. Hemos dicho lo que teníamos que decir.”
En el segundo video, el periodista expuso que interpondrá una denuncia oficial. Sin embargo, pese a la aparente gravedad de la denuncia, Cedeño se dijo tranquilo y con confianza en las autoridades: “Hay que confiar en las instituciones, hay que venir”.
DENUNCIAS DE AGRESIONES ANTERIORES CONTRA PACO CEDEÑO
De acuerdo con lo que se ha informado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado reforzó la protección que ya se le había dado a Paco, debido a incidentes anteriores.
TE PUEDE INTERESAR: ONU documenta 364 agresiones contra periodistas y activistas en México en 9 años
Uno de ellos fue la agresión por parte de policías municipales de Ayala, quienes intentaron impedirle documentar un operativo, según expuso Infobae.