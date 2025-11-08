Impunidad impulsa crímenes contra periodistas en México, Haití, Venezuela, Colombia y más países

La SIP reitera su lucha contra las autocracias, la mafia y el 90% de crímenes contra periodistas sin resolver en el continente. Un crimen es agresión al derecho de todo ciudadano

El mes de noviembre trae a la memoria colectiva el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de Crímenes contra Periodistas, una conmemoración que honra a reporteros asesinados por atreverse a investigar delitos de corrupción y observar con rigor actos de gobierno sospechados de ilícitas conductas.

Esta impunidad se convierte en un mal socio de la justicia y la democracia, ya que el silencio, el olvido y la omisión son la respuesta que recibe la sociedad ante el aterrador número de muertes.

Así lo recuerda Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales del diario La Nación, quien forma parte del prestigiado medio internacional, desde 2006.

“Cabe a la infatigable Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que en su reciente asamblea, en Punta Cana, reiteró, con la misma lozanía después de más de 8 décadas de existencia y lucha, que corresponde ser custodios de la memoria, proteger al periodismo en todo momento, fomentando la cooperación internacional para alcanzar una justicia real. Esta sociedad, faro incomparable en la oscuridad de la arbitrariedad y las prácticas antidemocráticas, es quien con más énfasis ha luchado contra gobiernos antidemocráticos, mafias internacionales y bandas delictivas” destacó en su columna, el también asesor en temas institucionales en CNN Argentina hace más de 20 años.

La pasada asamblea puso énfasis en países como México, Haití, Nicaragua, Venezuela y Colombia, destacando los casos de muertes, exilios, intimidaciones y amenazas a la comunidad periodística en general.

“Se torna indispensable una protección al periodista, que presta un servicio de interés público esencial, que afirma instituciones y prácticas democráticas, que busca desde la verdad asegurar la subsistencia de una prensa libre, el acceso del lector a la información, teniendo la certeza de que su seguridad no es un blanco permanente de la impunidad y olvido”, reitera la columna de Frigerio.

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha en noviembre de 2013, honrando a los periodistas franceses Ghislaine Dupont y Claude Verlon, asesinados en Mali. El problema radica en que, según la Unesco, entre 2006 y 2024 más de mil 700 periodistas fueron asesinados por ejercer su profesión, y el 90% de dichos casos sigue sin resolverse judicialmente. No hay testigos, no hay caminos de sospechosos, ni una activa participación del poder de cada Estado para esclarecer la tragedia, permitiendo que la impunidad sobrevuele con crueldad.

Miembros de la SIP durante Asamblea 81 General, en la que se destacaron a los medios afectados por acoso judicial. FOTO: SIP

EL PAPEL DE LA SIP CONTRA LA IMPUNIDAD

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha destacado como un faro contra la arbitrariedad y las prácticas antidemocráticas, siendo la que con más énfasis ha luchado contra gobiernos antidemocráticos, mafias internacionales y bandas delictivas.

La SIP, con más de ocho décadas de existencia, reitera la necesidad de ser custodios de la memoria y proteger al periodismo en todo momento.

- Fomenta la cooperación internacional para alcanzar una justicia real en los crímenes.

- Ha puesto especial énfasis en países como México, Haití, Nicaragua, Venezuela y ahora también Colombia, donde se incrementan los casos de muertes, exilios, intimidaciones y amenazas a la comunidad periodística.

- Sostiene que a más impunidad, más violencia, y que la velocidad de la Justicia ayuda a alumbrar la oscuridad del poder y las injusticias.

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

