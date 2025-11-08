Impunidad impulsa crímenes contra periodistas en México, Haití, Venezuela, Colombia y más países

El mes de noviembre trae a la memoria colectiva el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de Crímenes contra Periodistas, una conmemoración que honra a reporteros asesinados por atreverse a investigar delitos de corrupción y observar con rigor actos de gobierno sospechados de ilícitas conductas.

Esta impunidad se convierte en un mal socio de la justicia y la democracia, ya que el silencio, el olvido y la omisión son la respuesta que recibe la sociedad ante el aterrador número de muertes.

Así lo recuerda Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales del diario La Nación, quien forma parte del prestigiado medio internacional, desde 2006.

“Cabe a la infatigable Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que en su reciente asamblea, en Punta Cana, reiteró, con la misma lozanía después de más de 8 décadas de existencia y lucha, que corresponde ser custodios de la memoria, proteger al periodismo en todo momento, fomentando la cooperación internacional para alcanzar una justicia real. Esta sociedad, faro incomparable en la oscuridad de la arbitrariedad y las prácticas antidemocráticas, es quien con más énfasis ha luchado contra gobiernos antidemocráticos, mafias internacionales y bandas delictivas” destacó en su columna, el también asesor en temas institucionales en CNN Argentina hace más de 20 años.

La pasada asamblea puso énfasis en países como México, Haití, Nicaragua, Venezuela y Colombia, destacando los casos de muertes, exilios, intimidaciones y amenazas a la comunidad periodística en general.

“Se torna indispensable una protección al periodista, que presta un servicio de interés público esencial, que afirma instituciones y prácticas democráticas, que busca desde la verdad asegurar la subsistencia de una prensa libre, el acceso del lector a la información, teniendo la certeza de que su seguridad no es un blanco permanente de la impunidad y olvido”, reitera la columna de Frigerio.

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha en noviembre de 2013, honrando a los periodistas franceses Ghislaine Dupont y Claude Verlon, asesinados en Mali. El problema radica en que, según la Unesco, entre 2006 y 2024 más de mil 700 periodistas fueron asesinados por ejercer su profesión, y el 90% de dichos casos sigue sin resolverse judicialmente. No hay testigos, no hay caminos de sospechosos, ni una activa participación del poder de cada Estado para esclarecer la tragedia, permitiendo que la impunidad sobrevuele con crueldad.

