‘Persecución política’ acusa Maru Campos tras ser citada por la FGR
La gobernadora de Chihuahua ha sido cuestionada por haberse registrado la presencia de agentes de la CIA en operativos contra el cártel en México
El 23 de mayo se reportó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, el gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, recibieron notificaciones para comparecer ante la Fiscalía General de la República por sus respectivos casos.
Sin embargo, María Campos protestó que su citación se debía a una persecución política por parte del gobierno federal. ‘La persecución política en mi contra continua y como siempre seguiré dando la cara, y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad’ publicó la gobernadora en su cuenta oficial.
María Campos ha sido citada por la FGR, tras haberse registrado la presencia de agentes de la CIA operando en el territorio nacional. Ambos elementos fueron vinculados a un operativo de desmantelación de narcolaboratorios en Chihuahua, sin haber solicitado la aprobación del gobierno federal de la presidenta Sheinbaum.
María Campos fue citada para acudir a las oficinas de la FGR el 27 de mayo, a las 10 de la mañana, según el comunicado de las autoridades. La dirigente estatal aseguró que, aunque tiene fuero constitucional, se presentará y colaborará con la investigación.
Durante el reporte de su citación, la gobernadora protestó con que el gobierno federal ‘protege a criminales’, haciendo referencia a la previa omisión de haberse citado a comparecer a Rocha Moya. Sin embargo, él y Enrique Inzunza, acusados por colaborar con el crimen organizado, fueron citados por la FGR en la misma fecha.