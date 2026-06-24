Pese a acuerdo con Segob, bloquean transportistas autopistas

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México
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    Pese a acuerdo con Segob, bloquean transportistas autopistas
    El líder de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, dijo que no les entregaron la minuta de acuerdos, por lo que llamó a seguir paro sin bloquear paso en carreteras. CUARTOSCURO

La Secretaría de Gobernación anunció horas antes que no habría manifestaciones, pues habían llegado a un acuerdo con líderes de transportistas

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) bloquean dos autopistas del País, pese al acuerdo al que los líderes de la organización pactaron ayer en la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con reportes oficiales, los operadores de carga mantienen detenida la circulación de acceso a la Capital del País en la Autopista México-Pachuca a la altura de la caseta de San Cristóbal, en Ecatepec, Estado de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-han-vinculado-a-la-curp-solo-4-de-cada-10-lineas-de-celular-MG21636875

Asimismo, sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 103, con dirección a la capital morelense.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) agregó que los camioneros también se han colocado sin bloquear, sobre la autopista Tehuacán-Oaxaca, en la plaza de cobro hacia Tehuacán.

Por otro lado, mediante sus redes sociales, la organización reporta que hasta ahora, los conductores de las unidades se mantienen a pie de carretera en Tabasco, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y sobre los carriles centrales, en Acapulco.

Ayer la Segob anunció que no se manifestarían cerrando la circulación vial puesto que habían llegado a un acuerdo con sus líderes.

Sin embargo, minutos después del comunicado de la dependencia, el líder de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, aseguró que el paro continuaría su curso porque no les entregaron la minuta de acuerdos, aunque llamó a manifestarse sin bloquear el paso.

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