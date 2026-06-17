Pese a acusación de EU, dice Inzunza que seguirá como senador hasta 2030

Con ese mensaje, el legislador también dejó entrever que no se inscribiría en el proceso que a partir del 22 de junio abrirá Morena para registrar a aspirantes a candidatos a Gobernador.

Acusado por autoridades de Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa, Enrique Inzunza hizo público un mensaje con el que aclara que permanecerá como senador hasta 2030.

“Fui electo Senador de la República por el voto de cerca de 700 mil sinaloenses, quienes me confirieron la responsabilidad de representarlos en la máxima tribuna parlamentaria de la nación para el periodo 2024-2030”, expuso.

Tras alegar que su causa ha sido, es y será proseguir la andadura de consolidación del estado constitucional de bienestar en México, Inzunza afirmó que esa responsabilidad la honrará, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030.

El legislador posteó en redes sociales un escrito sobre su vida.

“Uno es lo que ha sido toda la vida. Desde mi infancia en los altos de Sinaloa, aprendí de mis mayores el sentido del deber, de la rectitud y del trabajo honrado. Con mi padre, anduve cerros y veredas, bajando cargas de vara blanca y palos colorados, a lomos de burro, como forma de ganar el sustento familiar.

“Fui boyero; muchas mañanas tuve caminando a tropezones entre los surcos, mientras la yunta de bueyes jalaba el arado hundido entre la tierra, piedras y troncos de árboles. En esas mismas faenas de labranza, fui sembrador de a pie y labriego a jornal de todo el que ocupaba unas manos pequeñas para echar las semillas de maíz, frijol, cacahuate y calabaza. Adolescente, trabajé como vaquero con quien me ocupara. Mis padres no tenían ganado.

“Llegado a Culiacán para estudiar la Universidad, trabajé en lo que se podía para ganarme la vida y pagar los gastos de estudio: fui estibador en la bodega de una papelería y, posteriormente, ayudante de taquería. Mientras cursaba el tercer año de la carrera, pude ingresar a laborar como personal de biblioteca en mi alma mater, la Universidad Autónoma de Sinaloa, y obtenido mi título de licenciado en derecho, en el año de 1996 ingresé a laborar al Poder Judicial del Estado, donde hice carrera por más de 25 años, y del que llegué a ser su magistrado presidente por más de 10”.