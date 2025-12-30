Pese a aranceles, México importa 44% de sus insumos de Asia

México
/ 30 diciembre 2025
Asia concentra 44.3% de la proveeduría que importa México, incluso por encima de sus socios del T-MEC, de acuerdo con Banxico

Para México, reducir la dependencia de la proveeduría asiática será todo un reto, ya que casi la mitad de las importaciones que se hacen vienen de esa región.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), entre enero y octubre de este 2025, del total de las importaciones que el País hizo, 44.3 por ciento procede de países asiáticos, especialmente de China y Taiwán, con los cuales, no se cuenta con un Tratado de Libre Comercio.

Solo en octubre pasado, último mes de referencia, y bajo el marco de la iniciativa del Gobierno de Claudia Sheinbaum de modificar los aranceles a mil 463 fracciones arancelarias de países con los que no se tiene un acuerdo comercial, del total de importaciones que hizo México, 48.8 por ciento provinieron de países asiáticos.

Esa cifra incluso supera la participación de los socios del T-MEC, Estados Unidos y Canadá, de 36.5 por ciento para el mismo mes.

Por sectores, el textil, el del vestido y el siderúrgico concentran los aumentos a los costos de importación, pero al mismo tiempo, son altamente compradores de proveeduría asiática.

En el segmento de materiales textiles y sus manufacturas, que incluye la importación de insumos como la seda, algodón y lana, hasta fibras sintéticas y prendas como abrigos, camisas, suéteres y demás, entre enero y octubre de 2025, el 60 por ciento de las importaciones se hicieron de países asiáticos, mientras que de la zona T-MEC solo se adquirió 26 por ciento de las compras.

Solo en octubre, en el caso del hilo de coser de algodón, 51.3 por ciento del total global que se importó era de origen chino.

Para Turenna Ramírez, socia líder del Área de Comercio Internacional y Aduanas de Holland & Knigh, la aplicación de aranceles puede tener consecuencias tanto en la imagen que México proyecte sobre el libre comercio, como en las potenciales inversiones extranjeras de países sin un acuerdo comercial.

“Evidentemente, esto va a ser un desincentivo importante, tanto para China, como para otros países con los que no tengamos tratado, porque estas medidas, aunque no tienen nombre ni apellido, sabemos a dónde van dirigidas, pero en términos legales van a aplicar a cualquier país con el que no tengamos Tratado de Libre Comercio”, expresó Ramírez.

Además, una de las principales dudas que genera el ajuste de aranceles anunciados por el Gobierno federal será cómo se potenciarán las industrias nacionales, además de las medidas proteccionistas aplicadas, que por sí solas podrían afectar la cadena de suministros.

“¿Qué tanto está protección, fomenta realmente la producción interna sólida, una sustitución de importaciones con calidad, con eficiencia, como ya en el mundo global integral se requiere? Esa es la cuestión, la duda, qué tanto realmente el proteccionismo fomenta la producción nacional. Eso está por verse”, cuestionó la experta de Holland & Knigh.

Ayer, en el Diario Oficial se informó que a partir del 1 de enero de 2026, México aplicará una tasa máxima arancelaria del 35 por ciento a los productos importados desde países con los que no se tenga un acuerdo de libre comercio, como es el caso de China.

Temas


Aranceles
Importaciones

Localizaciones


México

