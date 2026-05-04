Pese a desfalco de 15 mil mdp en Segalmex, mantienen libre a Ignacio Ovalle

A pesar de que el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) suma ya 27 funcionarios y exfuncionarios detenidos, su exdirector, Ignacio Ovalle, permanece sin cargos, en uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector alimentario federal.

Funcionarios de Segalmex (organismo creado en 2019 para retomar las funciones de la desaparecida Conasupo) incurrieron en desvíos e irregularidades por alrededor de 15 mil millones de pesos. Aunque se han girado órdenes de aprehensión y se han abierto múltiples procesos penales, el exfuncionario que encabezó el organismo durante ese periodo no figura entre los detenidos.