Pese a desfalco de 15 mil mdp en Segalmex, mantienen libre a Ignacio Ovalle

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México
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    Pese a desfalco de 15 mil mdp en Segalmex, mantienen libre a Ignacio Ovalle
    Las inhabilitaciones administrativas resultan castigos menores frente a desfalcos multimillonarios, y la falta de plazos para la ASF permite que el tiempo diluya la urgencia de los expedientes. CUARTOOSCURO

Suman 27 detenidos por desfalco en Segalmex, pero su director de entonces, Ignacio Ovalle, sigue libre, dejando en evidencia fallas en el sistema de justicia

A pesar de que el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) suma ya 27 funcionarios y exfuncionarios detenidos, su exdirector, Ignacio Ovalle, permanece sin cargos, en uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector alimentario federal.

Funcionarios de Segalmex (organismo creado en 2019 para retomar las funciones de la desaparecida Conasupo) incurrieron en desvíos e irregularidades por alrededor de 15 mil millones de pesos. Aunque se han girado órdenes de aprehensión y se han abierto múltiples procesos penales, el exfuncionario que encabezó el organismo durante ese periodo no figura entre los detenidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pelea-exesposa-de-lozoya-mansion-de-ixtapa-zihuatanejo-valuada-en-19-mdd-FD20455550

La Secretaría Anticorrupción ha reportado que el marco legal actual es insuficiente para sancionar faltas graves, pues en algunos casos solo se aplican inhabilitaciones menores. Incluso, ha sugerido la necesidad de fijar plazos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para evitar que los expedientes permanezcan abiertos durante años sin una resolución definitiva.

Mientras avanzan las detenciones de mandos medios y operativos, la ausencia de acciones legales contra Ovalle contrasta con la magnitud del desfalco, lo que mantiene abierto el cuestionamiento sobre el alcance de la justicia en uno de los casos más emblemáticos de corrupción reciente en el país.

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