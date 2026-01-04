Pese a riesgos, Tren Interoceánico no detuvo operaciones

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar), encargada de administrar el Tren Interoceánico, transporte que se descarriló hace una semana, no detuvo su operación, conociendo los riesgos de la temporada de lluvias, la cual ya había afectado al ferrocarril en 2024, así como también que se requerían obras.

En la justificación que entregó la dependencia para una invitación restringida para contratar servicios de “Estabilización de taludes de corte en la Línea Z del tramo de Chivela a La Mata”, explicó que por la “urgente necesidad” de brindar un servicio ferroviario con condiciones óptimas de seguridad se requería realizar dichos servicios en beneficio de los usuarios.

“Ya que por las lluvias puntuales intensas de hasta 150 mm que se han presentado por el frente frío núm. 24 en la región sur-sureste del país, los taludes se han visto afectados por inestabilidad en su arco de falla, generado arrastre de finos y derrumbes, que al no ser atendidos de manera oportuna dañaría a infraestructura ferroviaria y la seguridad del tren de pasajeros; en este sentido, es necesaria la contratación de los trabajos de estabilización de taludes en el menor tiempo posible, con la finalidad de garantizar la operatividad ferroviaria para el tráfico de trenes de pasajero y carga”, apunta el documento al que se accedió.

Según el fallo del 7 de febrero de 2025, en favor de la empresa Infraestructura Capital Mexicano S.A. de C.V., por 255 millones de pesos, los trabajos se realizaron del 10 de febrero al 8 de agosto, según la documentación oficial.

Posteriormente, en medio de una operación de pasajeros y carga en las vías, y ante los problemas generados ahora por la temporada de lluvias de este año, más intensa que la de 2024, la Marina entregó el contrato de “Trabajos de emergencia para la estabilización de taludes del tramo Chivela a La Mata” de forma directa a la misma empresa por 103 millones de pesos.La obra contó con plazo de ejecución del 18 de septiembre de 2025 al 16 de diciembre de 2025, bajo la supervisión de la empresa Comercializadora y Desarrollos Tecnológicos Calzadas S.A. de C.V., que recibió 31 millones de pesos.