Tren Interoceánico... Sube a 14 las personas fallecidas tras descarrilamiento

Con este deceso, la cifra total de personas fallecidas asciende a 14, lo que ha generado consternación a nivel nacional. La dependencia federal expresó públicamente su solidaridad con los familiares y seres queridos de la víctima.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido en Oaxaca, sumó una víctima más este 1 de enero. La Secretaría de Marina confirmó el fallecimiento de una mujer de 73 años que permanecía hospitalizada desde el accidente.

El accidente ha puesto nuevamente en el centro del debate la seguridad ferroviaria y las condiciones operativas de uno de los proyectos estratégicos más relevantes del sureste mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: FGR inicia investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca: Ernestina Godoy

QUIÉNES SON LAS PERSONAS FALLECIDAS

De acuerdo con la información oficial, entre las víctimas mortales del descarrilamiento se encuentran 10 mujeres cuyas edades van de los 6 a los 73 años, así como cuatro hombres de entre 63 y 65 años.

La diversidad de edades refleja el impacto humano del siniestro, que afectó a familias completas y a pasajeros que utilizaban el tren como medio de transporte regional. Varias personas resultaron heridas y continúan recibiendo atención médica.

Las autoridades han señalado que se mantiene el seguimiento médico a los lesionados, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas exactas del descarrilamiento.

APOYOS A LAS FAMILIAS AFECTADAS

Durante una visita a los heridos en Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un apoyo económico inicial de 30 mil pesos para cada una de las víctimas y sus familias. El objetivo es aliviar los gastos inmediatos derivados de la emergencia.

“Se va a dar un primer apoyo a todas las familias para que no tengan que estar haciendo gastos”, señaló la mandataria al referirse a la atención prioritaria que se dará a los afectados.

Este apoyo será complementado con el traslado de los cuerpos de las personas fallecidas a sus lugares de origen, a fin de facilitar los procesos funerarios y reducir la carga económica para las familias.

ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL

Además del apoyo económico inmediato, el Gobierno federal informó que la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación brindará acompañamiento a las familias, tanto en el ámbito legal como en el psicológico.

La presidenta explicó que los 30 mil pesos están pensados para cubrir gastos urgentes durante los primeros días, mientras se activan otros mecanismos de apoyo institucional.

Este acompañamiento busca garantizar que las familias no queden desprotegidas y tengan acceso a los recursos necesarios tras la tragedia.

DATOS CURIOSOS

• El Tren Interoceánico es uno de los proyectos estratégicos del sureste

• La mayoría de las víctimas fueron mujeres

• El apoyo inicial busca cubrir gastos inmediatos de emergencia

TE PUEDE INTERESAR: Noticias de HOY en México: Vinculan a suegro y cuñado del ‘Chapito’, FGR investiga ‘trenazo’ y productos encarecerán en 2026

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca se ha convertido en una de las tragedias ferroviarias más graves recientes, con un saldo de 14 personas fallecidas. Mientras las autoridades ofrecen apoyos y acompañamiento a las familias, la atención pública se centra en esclarecer las causas del accidente y reforzar las medidas de seguridad para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.