Indagan UIF y FGR a empresas ligadas a red desarticulada en España

México
/ 8 enero 2026
    García Harfuch destacó la coordinación con autoridades españolas en materia de seguridad. FOTO: CUARTOSCURO

Tras desmantelamiento de organización ligada al Cártel de Sinaloa, dicen autoridades que en México se investiga

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan a las empresas vinculadas a una organización criminal “hispano-mexicana” que fue desmantelada en España por su implicación en el abastecimiento de metanfetaminas en Europa.

El 7 de enero, la Policía Nacional de España informó que en ese país fue desmantelada una red criminal vinculada al Cártel de Sinaloa que distribuía en Europa metanfetaminas ocultas en piedras de mármol.

Tras ello, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la UIF y la FGR indagan a las empresas vinculadas a la organización criminal.

“Eso ya nos corresponde a nosotros, por eso es el intercambio de información. La información que nos enviaron de las empresas y -como usted bien menciona- comercializan mármol, piedra y otro tipo de cosas. Eso ya lo está trabajando también la Unidad de Inteligencia Financiera, y ya se está trabajando -confirmado- también con la Fiscalía General de la República”, comentó García Harfuch en conferencia mañanera desde Cuernavaca, Morelos.

La autoridad española detalló que nueve personas fueron arrestados y son acusadas por tráfico de drogas, pertenecer a una organización criminal y blanqueo de capitales. Tres de ellas ya fueron ingresadas a prisión.

“Entre los arrestados destacan un miembro del Cártel de Sinaloa y un propietario de una empresa de mármol que utilizaron para enviar la sustancia”, precisó en un comunicado la Policía Nacional de España.

Al propietario de la compañía le hallaron alrededor de 3 millones de euros y pesos mexicanos en un búnker subterráneo en uno de sus almacenes.

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

