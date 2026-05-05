Pide el PVEM “Operativo Enjambre” en 36 municipios con altos índices delictivos

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México
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    Pide el PVEM “Operativo Enjambre” en 36 municipios con altos índices delictivos
    Guerra explicó que el objetivo se busca evitar posibles vínculos con la delincuencia organizada por parte de autoridades municipales. FOTO: Cuartoscuro Crisanta Espinosa Aguilar

La senadora Juanita Guerra argumentó que es con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción

CDMX.- La bancada del PVEM en el Senado exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Secretaría de Marina (Semar), a la Guardia Nacional, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Fiscalía General de la República, para que amplíen la implementación del “Operativo Enjambre” en los 36 municipios prioritarios con altos índices delictivos.

La senadora Juanita Guerra argumentó que ello con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y posibles vínculos con la delincuencia organizada por parte de autoridades municipales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ariadna-montiel-se-lanza-contra-maru-campos-tras-dichos-sobre-rocha-FP20490555

Explicó que en los últimos años la seguridad pública en México ha enfrentado retos significativos derivados tanto de la presencia de grupos delictivos como de la infiltración de éstos en instituciones públicas, particularmente en el ámbito municipal.

PIDEN REPLICAR OPERATIVO EXITOSO

Por ello, el Gobierno Federal implementó estrategias para combatir estos fenómenos, como es el caso del “Operativo Enjambre”, que ha demostrado ser un mecanismo eficaz de coordinación entre fuerzas de seguridad y de inteligencia para detectar, investigar y desarticular redes de corrupción dentro de gobiernos municipales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/damaso-castro-saavedra-toma-licencia-de-su-cargo-como-vicefiscal-de-sinaloa-AP20490725

Explicó que la Operación Enjambre es una estrategia coordinada entre fuerzas federales y fiscalías estatales cuyo objetivo es desarticular redes criminales incrustadas en gobiernos locales, priorizando municipios con alta actividad económica estratégica, donde funcionarios presuntamente utilizan el poder público para extorsionar a empresarios o favorecer a grupos delictivos.

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