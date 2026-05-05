Pide el PVEM “Operativo Enjambre” en 36 municipios con altos índices delictivos

CDMX.- La bancada del PVEM en el Senado exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Secretaría de Marina (Semar), a la Guardia Nacional, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Fiscalía General de la República, para que amplíen la implementación del “Operativo Enjambre” en los 36 municipios prioritarios con altos índices delictivos.

La senadora Juanita Guerra argumentó que ello con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y posibles vínculos con la delincuencia organizada por parte de autoridades municipales.