Ariadna Montiel se lanza contra Maru Campos tras dichos sobre Rocha

CDMX.- La nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel publicó en sus redes sociales un mensaje en relación a las investigaciones por los dos elementos de la CIA muertos en Chihuahua. Montiel aseguró que la gobernadora del estado, Maru Campos, miente sobre su señalamiento por la operación para desmantelar narcolaboratorios en la que fallecieron los agentes de Estados Unidos y otros dos elementos de seguridad.

Este lunes, la gobernadora del estado, al ser cuestionada sobre el caso, señaló que mientras en la entidad se combate al narcotráfico y se habla mal por desmantelar un narcolaboratorio, al otro, en este caso el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, se le defiende a capa y espada. “A uno se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegué a las familias, a nuestros niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada. Otra vez, recuerdo lo dicho la semana pasada, vámonos enterando de quién es quién”, dijo.

Y agregó: “Otra vez, recuerdo lo dicho la semana pasada, vámonos enterando de quién es quién. Y yo creo que los mexicanos somos personas por las luchas democráticas que hemos dado a través de muchas décadas, y, sobre todo, los chihuahuenses, tenemos muy claro cuál es el actuar de los gobernantes, cuáles son los sistemas de gobernanza realmente humanistas, que no duda, que no tiene duda. Ahí están los hechos”.

SOBERANÍA DE MÉXICO EN JUEGO: MORENA Ante esa declaración, la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó a la panista de mentir y advirtió que debe ser juzgada por la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo.

La representante de Morena explicó que en el país se han desarticulado dos mil 500 laboratorios para la fabricación de narcóticos, pero que esa no es el verdadero fondo de la investigación contra la gobernadora de Chihuahua.

Explicó que las indagaciones son en relación a la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, a lo que calificó de “violentar la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria”. Finalizó exigiendo que Maru Campos fuera juzgada, para que se respete la defensa de la soberanía del país.

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