Ariadna Montiel se lanza contra Maru Campos tras dichos sobre Rocha

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Ariadna Montiel se lanza contra Maru Campos tras dichos sobre Rocha
    Montiel exigió que la Gobernadora de Chihuahua fuera juzgada, para que se respete la defensa de la soberanía del país. FOTO: Cuartoscuro Galo Cañas Rodríguez

Campos señaló que mientras en Chihuahua se combate al narcotráfico, en el lado opuesto, se defiende a capa y espada al exgobernador Rubén Rocha

CDMX.- La nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel publicó en sus redes sociales un mensaje en relación a las investigaciones por los dos elementos de la CIA muertos en Chihuahua.

Montiel aseguró que la gobernadora del estado, Maru Campos, miente sobre su señalamiento por la operación para desmantelar narcolaboratorios en la que fallecieron los agentes de Estados Unidos y otros dos elementos de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sinaloa-y-el-crimen-organizado-crisis-historica-se-agrava-con-caso-ruben-rocha-moya-NO20487875

Este lunes, la gobernadora del estado, al ser cuestionada sobre el caso, señaló que mientras en la entidad se combate al narcotráfico y se habla mal por desmantelar un narcolaboratorio, al otro, en este caso el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, se le defiende a capa y espada.

“A uno se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegué a las familias, a nuestros niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada. Otra vez, recuerdo lo dicho la semana pasada, vámonos enterando de quién es quién”, dijo.

Y agregó: “Otra vez, recuerdo lo dicho la semana pasada, vámonos enterando de quién es quién. Y yo creo que los mexicanos somos personas por las luchas democráticas que hemos dado a través de muchas décadas, y, sobre todo, los chihuahuenses, tenemos muy claro cuál es el actuar de los gobernantes, cuáles son los sistemas de gobernanza realmente humanistas, que no duda, que no tiene duda. Ahí están los hechos”.

SOBERANÍA DE MÉXICO EN JUEGO: MORENA

Ante esa declaración, la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó a la panista de mentir y advirtió que debe ser juzgada por la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo.

La representante de Morena explicó que en el país se han desarticulado dos mil 500 laboratorios para la fabricación de narcóticos, pero que esa no es el verdadero fondo de la investigación contra la gobernadora de Chihuahua.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/gobierno-trump-reconoce-eficiencia-y-coordinacion-de-sheinbaum-contra-el-narco-resalta-operativo-de-el-mencho-AO20487623

Explicó que las indagaciones son en relación a la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, a lo que calificó de “violentar la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria”.

Finalizó exigiendo que Maru Campos fuera juzgada, para que se respete la defensa de la soberanía del país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Narcotráfico
Seguridad
Partidos políticos

Localizaciones


Chihuahua
Estados Unidos

Personajes


María Eugenia Campos Galván
Ariadna Montiel

Organizaciones


Morena
PAN
CIA

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Morena: El colmo del cinismo

Morena: El colmo del cinismo
true

Traidores de la Patria: ¿son quienes pactan con el crimen o quienes los exhiben?
La petrolera enfrenta además una “bomba de tiempo” con pasivos laborales récord de 1.49 billones de pesos y vencimientos de deuda por 204.8 mil millones para lo que resta del año.

Registra Pemex pérdidas de 48 mil mdp e inversión cae al mínimo en 15 años
El informe elaborado por Hacienda revela que el gasto programable fue el rubro con mayores ajustes, al ejercer 557 mil 65.2 millones de pesos más de lo estimado.

Revelan que Gobierno de Sheinbaum rebasó tope de endeudamiento
La SCJN elimina el requisito de 5 años en concubinato para pensión del ISSSTE y fija nuevos criterios. Conoce requisitos del IMSS y reglas clave en 2026.

Parejas en concubinato podrán acceder a pensión por viudez del IMSS e ISSSTE tras el fallo de la SCJN; estos son los requisitos
Anteriormente, las opciones para sacar una cita era por teléfono o internet; sin embargo, se presentaba interferencias. Por lo que, recientemente se implementó otro método más sencillo, práctica y accesible.

La opción para sacar una cita de pasaporte mexicano en poco tiempo
La gira de Pepe Aguilar en Estados Unidos sufrió una cancelación masiva de fechas tras reportes de baja venta de boletos. El fenómeno se extiende a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Cancelan en EU a Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar por bajas ventas en boletos tras escándalos y relación con Christian Nodal
El Club América evitó perder en la mesa ante Pumas tras la resolución de la FMF, que descartó alineación indebida pero impuso una multa. La polémica crece tras las declaraciones de Arturo Brizio, quien asegura que sí hubo infracción.

América libra alineación indebida ante Pumas y se resolverá en la cancha: Arturo Brizio asegura que sí hubo faltas al reglamento