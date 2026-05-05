Pide líder nacional del PAN extradición de Rubén Rocha a EU

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    Pide líder nacional del PAN extradición de Rubén Rocha a EU
    Romero adelantó que pedirá ante la Comisión Permanente que se aplique el tratado de extradición México-EU de forma expedita. CUARTOSCURO

Jorge Romero Herrera señaló al mandatario de Sinaloa de traidor a la patria al aliarse con el crimen organizado

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, exigió la detención inmediata y la extradición a los Estados Unidos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y de todo su círculo. El dirigente calificó a Rocha Moya como un “traidor a la patria”, al argumentar que no existe mayor traición que agredir a quienes se juró proteger al aliarse con el crimen organizado.

En Torreón, Coahuila, donde estuvo para el arranque de campañas de los aspirantes a una diputación local, Romero dijo que la exigencia se fundamenta en las recientes investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y un Gran Jurado en Nueva York, que han judicializado carpetas de investigación por presuntos delitos contra la salud y vínculos con el narcotráfico.

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Anunció que exigirá ante la Comisión Permanente que se aplique el tratado de extradición entre México y Estados Unidos de manera expedita, pues explicó que son conscientes de que están sujetos al derecho internacional en materia de extradición.

Para Romero si no se cumple con el derecho internacional se trata de una justificación para no cumplir. “Si eso se defiende, quiere decir que se sigue dirigiendo un partido, a un movimiento y no se dirige el país”, comentó en mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, mencionó que, si no se va a cumplir con el tratado de extradición, se deberá a explicar a millones de mexicanos las posibles consecuencias, como una afectación al Tratado de Libre Comercio.

“Es triste que ella (presidenta) sea la primera en negarlo. Sigue la decisión más importante de su vida, o quedar bien con ya sabemos quién o permitir que se haga justicia”, expresó el dirigente nacional.

Sobre la petición de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, solicite licencia para que sea investigada por el caso de la CIA, el presidente del partido aseguró que es un no rotundo.

Jorge Romero calificó como “absolutamente incomparables” y “ridículos” los señalamientos contra la mandataria chihuahuense frente a las acusaciones que pesan sobre el exgobernador de Sinaloa.

Argumentó que los ataques contra Campos son una represalia política por no pactar con el crimen organizado y haberse atrevido a desmantelar narcolaboratorios. Además, señalaron que la investigación federal sobre la supuesta presencia de agentes extranjeros es un tema de competencia exclusiva de la Federación, por lo que resulta “absurdo” pretender responsabilizar a una administración estatal.

Para Acción Nacional, mientras Rocha Moya es protegido por un presunto “narcopacto” gubernamental, Maru Campos es perseguida por combatir la delincuencia en su entidad.

El senador Ricardo Anaya señaló que quieren “linchar en leña verde” a una gobernadora porque en su estado no se pacta con el narco y porque a los morenistas les molesta que se haya desmantelado un narcolaboratorio de “sus socios el narco”.

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