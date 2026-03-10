Pide SAT intervención de la SCJN para salvar caso de huachicol fiscal

El Gobierno federal pidió a la Corte su intervención extraordinaria para mantener vivo el caso más importante de huachicol fiscal del que se tenga registro público en el país.

Se trata de la acusación por contrabando de 21.5 millones de litros de diésel contra el empresario Edgar Marín Meza Moreno, la cual está en riesgo de ser cancelada por una falta de coordinación entre la FGR, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El SAT solicitó el pasado 23 de enero a la Corte atraer el caso y aclarar si el Gobierno puede impugnar el fallo de un tribunal que revocó la vinculación a proceso de Meza Moreno.

En su momento, el tribunal argumentó que la FGR no dio intervención en el caso a la ANAM, que en 2022 asumió todas las funciones en materia aduanera que antes tenía el SAT.

Aunque el SAT no está legitimado para solicitar la atracción, el 2 de marzo el Ministro Irving Espinosa hizo suya la petición, que será sometida a votación del Pleno de la Corte para resolver si acepta o no el caso.

Como antecedente, en abril de 2025, la Corte aprobó jurisprudencia que autoriza a Hacienda para promover amparos en procesos penales por delitos fiscales, por lo que ahora podría considerar que el nuevo caso es relevante para aclarar si la ANAM tenía que haber participado en todos los delitos relacionados con aduanas desde 2022.