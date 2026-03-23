Destituye SRE a cónsul de Filipinas por nexos con el CJNG

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México
/ 23 marzo 2026
    Destituye SRE a cónsul de Filipinas por nexos con el CJNG
    Camarena es socio de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, sancionada por EU por participar en esquema fraudulento vinculado al CJNG. ESPECIAL

La Cancillería publicó en el Diario Oficial de la Federación el cese de Martín Camarena de Obeso, quien era cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara

La Secretaría de Relaciones Exteriores cesó a Martín Camarena de Obeso, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara.

Este lunes, a través del Diario Oficial, la Cancillería concretó la medida que impuso desde el 2 de marzo pasado.

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“Por acuerdo del Ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso, quien estuvo adscrito como Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Guadalajara, con fecha definitiva del dos de marzo de dos mil veintiséis se dispuso la cancelación de la AUTORIZACIÓN DEFINITIVA NÚMERO UNO”, se lee en el documento.

Camarena obtuvo ese cargo el 27 de febrero de 2002, bajo el Gobierno de Vicente Fox, y fue ratificado en el cargo el año pasado, ya con Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo federal.

Su cargo tenía además circunscripción en Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, donde de acuerdo con la SRE, no percibía un sueldo y realizaba labores de promoción comercial y turística, así como labores de asistencia y apoyo.

Martín Camarena de Obeso es socio de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, a la que sancionó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por formar parte de un esquema fraudulento vinculado al CJNG.

El pasado 19 de febrero, el Departamento del Tesoro hizo pública la sanción para un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, así como para cinco personas y 17 empresas nacionales.

“Muchas de estas personas y entidades tienen su sede en Puerto Vallarta o sus alrededores, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico para el CJNG”, afirmó.

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