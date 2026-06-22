Pide Sheinbaum esperar ‘conteo definitivo’ de elección en Colombia

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    Pide Sheinbaum esperar ‘conteo definitivo’ de elección en Colombia
    Los resultados de la segunda vuelta electoral para definir al próximo presidente de Colombia podrían oficializarse incluso hasta agosto. CUARTOSCURO

La Presidenta de México no quiso adelantarse a felicitar a un eventual ganador de la contienda presidencial en el país sudamericano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este lunes esperar al “conteo definitivo” para “felicitar” al ganador de las elecciones presidenciales en Colombia, a pesar de que los resultados preliminares otorgan la victoria al candidato ultraderechista Abelardo De la Espriella, con el 49.66%, frente al 48.70% de su rival, el izquierdista Iván Cepeda.

“Vamos a esperar a que termine el conteo (en Colombia). Este es un conteo preliminar y, como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo, que incluso puede llegar a los primeros días de agosto. Vamos a esperar para entonces felicitar a quien haya obtenido el triunfo”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria, al ser cuestionada por el resultado electoral en el país suramericano.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/atrae-mundial-fraudes-digitales-con-ia-en-mexico-BB21572416

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó con 12 millones 959 mil 542 votos, equivalentes al 49.66%; mientras que Cepeda -del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro,- recibió 12 millones 708 mil 712 sufragios (48.70%), según el conteo preliminar de la Registraduría con un 99.99%.

A diferencia de otros líderes internacionales -como el presidente estadounidense, Donald Trump; el argentino, Javier Milei, o el ecuatoriano, Daniel Noboa,- Sheinbaum evitó felicitar a De la Espriella y emplazó a esperar el resultado final para conocer el ganador de la ajustada contienda electoral.

La pasada semana, la mandataria manifestó su deseo de que en Colombia “gane el pueblo” pero no expresó su respaldo a ninguno de los dos candidatos.

Así mismo, la jefa de Estado subrayó la importancia de respetar la decisión de los ciudadanos colombianos y expresó su confianza en que el proceso electoral concluya con un resultado favorable para la población del país andino.

En votos, la diferencia en las elecciones fue de 250 mil 830 votos a favor de De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, resultado que solo se dará por definitivo una vez concluya el escrutinio en marcha, proceso que va avanzado y que debe terminar esta misma semana.

Cepeda reconoció los resultados preliminares divulgados por la autoridad electoral, pero anunció que su campaña impugnará 33 mil mesas de votación durante el escrutinio.

Por su parte, Petro denunció que hubo “muchas irregularidades” en algunas mesas electorales, razón por la cual, dijo, “aun no se puede saber quién es el presidente”.

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