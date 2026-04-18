Ubican 10 derrames de hidrocarburo en últimos 7 meses en el Golfo de México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 18 abril 2026
    Ubican 10 derrames de hidrocarburo en últimos 7 meses en el Golfo de México
    La coincidencia de ambos eventos en la misma zona y fecha rompió la hipótesis de un solo origen y apuntó a derrames simultáneos en una región petrolera estratégica. REFORMA

El primer caso identificado se documentó el 6 de agosto de 2025, cuando una mancha de 12 kilómetros fue detectada en aguas profundas del Golfo

Imágenes satelitales en el Golfo de México registran una serie de derrames de hidrocarburo, en varios casos con buques no identificados (“dark vessel”).

SkyTruth reportó al menos 10 eventos entre agosto de 2025 y marzo de 2026, con registros prácticamente mensuales y con fuentes diversas que van desde buques plenamente identificados hasta embarcaciones sin señal activa y posible infraestructura petrolera en altamar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-pentagono-que-los-chapitos-han-sufrido-reveses-considerables-en-la-guerra-con-los-mayos-PD20106922

El primer caso identificado se documentó el 6 de agosto de 2025, cuando una mancha de 12 kilómetros fue detectada en aguas profundas del Golfo, asociada al barco MTM Amazon.

Es un buque-tanque de petróleo y productos químicos y actualmente se encuentra en el Golfo de México bajo bandera de Singapur.A partir de ese punto, los eventos se repiten en cadena.

El 27 de septiembre, otra mancha de 34 kilómetros fue vinculada al buque alemán BBC NILE frente a costas de Veracruz.

El 17 de octubre, imágenes satelitales detectaron una mancha de 26 kilómetros cuadrados asociada a un “dark vessel”, es decir, una embarcación sin identificación activa, con una longitud estimada de 380 metros.

$!Ubican 10 derrames de hidrocarburo en últimos 7 meses en el Golfo de México

Para el 30 de noviembre, un derrame de 34 kilómetros fue vinculado al buque mexicano Seacor Viking y, el 6 de diciembre, la plataforma identificó una mancha de 13 kilómetros asociada al crucero Carnival Valor, lo que amplía el espectro de embarcaciones involucradas.

Ocho días después, el 14 de diciembre, se detectó otra mancha de 18 kilómetros vinculada al buque XENA, con bandera panameña.

El 2 de enero de 2026, una mancha de 15 kilómetros fue asociada al buque mexicano Amparo Paola frente a Veracruz y, el 14 de febrero de 2026, la plataforma documentó dos eventos distintos el mismo día en la Sonda de Campeche Uno, vinculado a infraestructura offshore, con una mancha de 43 kilómetros cuadrados, y otro asociado a un “dark vessel”, con una estela de 53 kilómetros.

La coincidencia de ambos eventos en la misma zona y fecha rompió la hipótesis de un solo origen y apuntó a derrames simultáneos en una región petrolera estratégica.

El registro más reciente es del 3 de marzo de 2026, cuando se detectó una mancha de 7 kilómetros asociada al buque Nordic Ann, de bandera danesa.

La mayoría de los eventos está vinculada a embarcaciones plenamente identificadas, pero la presencia de buques sin señal activa introduce un componente de opacidad operativa, mientras que los indicios sobre infraestructura abren la posibilidad de fallas o fugas en instalaciones petroleras.

Los eventos se concentran en la Sonda de Campeche y frente a costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, una zona clave para la producción y transporte de hidrocarburos en México, donde confluye el tráfico marítimo intensivo, infraestructura energética y posibles operaciones irregulares en altamar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derrame
hidrocarburos

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Tecno eco-friendly

Tecno eco-friendly
true

Nada ni nadie es para siempre
Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una nueva carta a un juez en Estados Unidos para exigir un trato justo dentro de prisión.

“El Chapo” pide trato justo en EU: la carta que envió desde prisión y lo que reclama
Detienen a vigilante por feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX; la joven acudió a entrevista laboral y fue hallada sin vida en un edificio

Detienen a vigilante por feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX; Fiscalía presenta avances del caso
Donald Trump, visto a través de la valla metálica de un evento de la UFC, un reflejo de su aislamiento político y la presión creciente que enfrenta.

Memes de Jesús, amenazas, guerra en Irán: un retrato de Trump bajo presión
Liverpool anunció su primera Venta Nocturna de 2026 del 24 al 26 de abril, con promociones en diversas categorías por la temporada del Día de las Madres.

Primera Venta Nocturna Liverpool 2026: fechas, horarios y qué ofertas habrá por el Día de las Madres
Versión. La conductora afirmó que continuará con sus proyectos en televisión y negó estar ‘asqueada’ del país.

Galilea Montijo desmiente audio viral y niega salida de México
true

Y tú ¿cómo te sientes hoy? El autoconocimiento a través de la exploración de las emociones es una herramienta valiosa