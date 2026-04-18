$!Ubican 10 derrames de hidrocarburo en últimos 7 meses en el Golfo de México

Imágenes satelitales en el Golfo de México registran una serie de derrames de hidrocarburo, en varios casos con buques no identificados (“dark vessel”). SkyTruth reportó al menos 10 eventos entre agosto de 2025 y marzo de 2026, con registros prácticamente mensuales y con fuentes diversas que van desde buques plenamente identificados hasta embarcaciones sin señal activa y posible infraestructura petrolera en altamar.

El primer caso identificado se documentó el 6 de agosto de 2025, cuando una mancha de 12 kilómetros fue detectada en aguas profundas del Golfo, asociada al barco MTM Amazon. Es un buque-tanque de petróleo y productos químicos y actualmente se encuentra en el Golfo de México bajo bandera de Singapur.A partir de ese punto, los eventos se repiten en cadena. El 27 de septiembre, otra mancha de 34 kilómetros fue vinculada al buque alemán BBC NILE frente a costas de Veracruz. El 17 de octubre, imágenes satelitales detectaron una mancha de 26 kilómetros cuadrados asociada a un “dark vessel”, es decir, una embarcación sin identificación activa, con una longitud estimada de 380 metros.

Para el 30 de noviembre, un derrame de 34 kilómetros fue vinculado al buque mexicano Seacor Viking y, el 6 de diciembre, la plataforma identificó una mancha de 13 kilómetros asociada al crucero Carnival Valor, lo que amplía el espectro de embarcaciones involucradas. Ocho días después, el 14 de diciembre, se detectó otra mancha de 18 kilómetros vinculada al buque XENA, con bandera panameña. El 2 de enero de 2026, una mancha de 15 kilómetros fue asociada al buque mexicano Amparo Paola frente a Veracruz y, el 14 de febrero de 2026, la plataforma documentó dos eventos distintos el mismo día en la Sonda de Campeche Uno, vinculado a infraestructura offshore, con una mancha de 43 kilómetros cuadrados, y otro asociado a un “dark vessel”, con una estela de 53 kilómetros. La coincidencia de ambos eventos en la misma zona y fecha rompió la hipótesis de un solo origen y apuntó a derrames simultáneos en una región petrolera estratégica. El registro más reciente es del 3 de marzo de 2026, cuando se detectó una mancha de 7 kilómetros asociada al buque Nordic Ann, de bandera danesa. La mayoría de los eventos está vinculada a embarcaciones plenamente identificadas, pero la presencia de buques sin señal activa introduce un componente de opacidad operativa, mientras que los indicios sobre infraestructura abren la posibilidad de fallas o fugas en instalaciones petroleras. Los eventos se concentran en la Sonda de Campeche y frente a costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, una zona clave para la producción y transporte de hidrocarburos en México, donde confluye el tráfico marítimo intensivo, infraestructura energética y posibles operaciones irregulares en altamar.

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