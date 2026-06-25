Pierde la CNTE influencia y presencia en Michoacán a diferencia de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Zacatecas

En el plantón en el centro de la capital del país se destacó la presencia de profesores de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Zacatecas, entidades donde también hubo suspensión de clases desde el pasado 1 de junio, en el marco del paro nacional docente.

En las movilizaciones que realizaron maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante más de 20 días en la Ciudad de México, la presencia de docentes de Michoacán fue reducida.

Sin embargo, Michoacán, entidad donde las protestas magisteriales eran recurrentes, no tuvo una participación relevante.

En esta entidad, hasta 2021, los bloqueos de maestros de la CNTE en las vías del tren que conectan el Puerto de Lázaro Cárdenas con el resto del país, podían durar meses y provocaban pérdidas millonarias en varios sectores.

Su principal exigencia era que se pagaran los adeudos de quincenas y bonos que estaban pendientes.

En octubre de 2021, el gobierno estatal anunció el cumplimiento de esa demanda.

Ahora, representantes regionales, docentes y trabajadores eventuales agremiados a la Sección 18 de la CNTE señalan que hace poco más de cuatro años se empezaron a deslindar de las movilizaciones y paros laborales.

Con más de 40 años de docente, Rafael, profesor de educación primaria, considera que hay dos principales causas de la pérdida de influencia de la CNTE en Michoacán.

La primera, dice, fue por la división y tomas de decisiones “en lo oscurito” de los liderazgos de la Coordinadora.

La segunda, la creación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, que hizo innecesaria su gestión.

El profe Rafa, como es conocido, explica a EL UNIVERSAL que esas dos razones y dejar sola a su dirigencia permitieron que el grueso de los maestros de la CNTE de Michoacán se concentrara en su trabajo.

Protestas y acuerdos

Un informe de la Secretaría de Educación estatal señala que, durante años, hablar de movilizaciones magisteriales en México era señalar al magisterio democrático de Michoacán.

”Las imágenes de miles de docentes que marchaban, bloqueaban vías férreas, tomaban oficinas públicas o se instalaban en plantones nacionales y paralizaban las clases formaron parte de una realidad que colocó al estado entre los principales focos de conflicto educativo del país. Junto con entidades como Oaxaca y Chiapas, Michoacán concentraba una de las mayores presencias en las protestas nacionales del magisterio. Durante décadas, los reclamos por pagos atrasados, falta de certeza laboral, trámites rezagados, cambios de adscripción pendientes, promociones detenidas y múltiples irregularidades administrativas alimentaron un clima permanente de inconformidad”, reconoce el informe.

Señala que, en la reciente movilización magisterial en la Ciudad de México, la presencia de docentes michoacanos fue casi nula.

“A diferencia de otros momentos, donde decenas de autobuses nutrían contingentes provenientes del estado, que ocupaban espacios importantes en marchas y plantones, hoy prácticamente no hubo representación michoacana, sólo un par de decenas de personas y ningún liderazgo magisterial de los reconocidos en el estado”.

Ahora, la Secretaría de Educación en Michoacán destaca que el estado está por concluir cuatro ciclos escolares completos sin interrupciones generalizadas por conflictos, algo que no ocurrió en los últimos 15 años, pues esta era una de las entidades que durante años vio afectada la continuidad de las clases por conflictos magisteriales.

Precisa que la estabilidad empezó a construirse a partir de la certeza salarial, principalmente.

De acuerdo con la dependencia estatal, ya suman 113 quincenas pagadas de manera ininterrumpida a los trabajadores de la educación.

Además, se concretaron acciones que por años demandaron los maestros: recategorizaciones, cambios de centro de trabajo, promoción profesional, atención a jubilados y regularización de procesos administrativos.

“Hacer justicia laboral no es sólo cumplir con un proceso administrativo, es dignificar nuestra labor”, comenta el profesor de Nuevo Urecho, Ulises Landín Juárez.

De acuerdo con el gobierno estatal, también se han invertido más de 6 mil millones de pesos en obras para mejorar escuelas en los 113 municipios de la entidad, incluyendo aulas, laboratorios, techumbres, sanitarios, bibliotecas, talleres y espacios deportivos.

A ello se suma el fortalecimiento de programas de formación continua para más de 50 mil docentes, los Consejos Técnicos Escolares, encuentros académicos regionales, intercambios pedagógicos y la construcción de un Atlas Pedagógico que recoge experiencias exitosas desarrolladas en las aulas.

”Hemos sufrido de carencias y rezagos, pero afortunadamente se ha ido avanzando y esperemos que haya continuidad en estos trabajos. Es muy difícil que algo que se fue agudizando por años de abandono se consiga superar en unos años, pero creo que vamos por el camino correcto”, señala José Alfredo Díaz, docente del municipio de Buenavista.

Este diario buscó a la dirigente estatal de la CNTE, Eva Hinojosa Tera, a través de su área de Comunicación Social; no se recibió respuesta.