Poder Judicial de la Federación propone reformar Ley Orgánica y Ley de Amparo para coordinar a sus cuatro órganos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Poder Judicial de la Federación propone reformar Ley Orgánica y Ley de Amparo para coordinar a sus cuatro órganos
    Los cuatro órganos del PJF presentaron una propuesta conjunta para reformar la Ley Orgánica y la Ley de Amparo. Cuartoscuro

La SCJN, OAJ, TDJ y TEPJF plantean crear un órgano de coordinación y ajustar sus facultades administrativas, disciplinarias y electorales

Los cuatro órganos que integran el Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron una propuesta conjunta para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo, con el objetivo de adecuar el marco jurídico al nuevo diseño constitucional derivado de la reforma judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) elaboraron la iniciativa a un año de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. La propuesta fue presentada el 6 de octubre a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, en la sede de la SCJN.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suprema-corte-valida-comision-del-ine-para-filtrar-narcocandidatos-KN23959102

PROPONEN CREAR UN ÓRGANO DE COORDINACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Durante el acto, encabezado por las personas titulares de los cuatro órganos, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, expuso los principales alcances de la propuesta.

Entre ellos se encuentra la creación del Pleno de Órganos Superiores del Poder Judicial de la Federación, que funcionaría como un mecanismo permanente de coordinación entre la SCJN, el OAJ, el TDJ y el TEPJF.

La iniciativa también plantea delimitar con mayor precisión las atribuciones del Órgano de Administración Judicial en materia administrativa y presupuestaria, como ente globalizador, además de fortalecer las facultades de cada institución para tomar decisiones relacionadas con el cumplimiento de sus funciones.

PROPUESTA CONTEMPLA CAMBIOS PARA LA SUPREMA CORTE

Para la Suprema Corte, la propuesta plantea regular la creación de las secciones conforme a la última modificación de la Constitución Política Federal.

También contempla establecer reglas para la integración del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación que participará en la elección judicial de 2028.

De acuerdo con la propuesta, este esquema deberá garantizar la paridad de género y la inclusión de personas pertenecientes a sectores históricamente discriminados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/corte-atrae-amparos-de-auditoria-superior-sobre-estafa-maestra-EH23712745

OAJ TENDRÍA NUEVAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS

En el caso del Órgano de Administración Judicial, la iniciativa incorpora reglas para garantizar la continuidad del servicio ante ausencias, vacantes, licencias o impedimentos de personas servidoras públicas.

Asimismo, plantea facultarlo para realizar la readscripción, dentro del mismo circuito judicial, de personal de carrera judicial y administrativo, con el propósito de atender las necesidades operativas de los órganos jurisdiccionales.

TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL TENDRÍA UNIDAD ESPECIALIZADA

Para el Tribunal de Disciplina Judicial, la propuesta contempla fortalecer sus capacidades de investigación mediante la creación de una unidad especializada para atender asuntos prioritarios.

También incorpora herramientas tecnológicas y mecanismos de actuación oficiosa para detectar oportunamente conductas que requieran investigación.

TEPJF RECUPERARÍA ATRIBUCIÓN SOBRE CONFLICTOS LABORALES

En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la propuesta plantea restituir a la Sala Superior la competencia para resolver conflictos laborales con su personal.

Además, establece reglas para la integración y funcionamiento del Comité de Evaluación del Poder Judicial y de la Comisión Coordinadora.

La iniciativa también propone establecer un límite para modificar los resultados y la asignación de cargos en la elección judicial, así como armonizar la fecha de la jornada electoral.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/scjn-fija-criterios-para-determinar-cuando-un-caso-penal-corresponde-a-la-justicia-indigena-OM23853580

PROPUESTA FUE RECIBIDA POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA

Al recibir la propuesta, Luisa María Alcalde Luján la consideró oportuna y reconoció el trabajo realizado por las instituciones que integran el Poder Judicial de la Federación para construirla mediante el diálogo y la coordinación.

La propuesta busca adecuar las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Amparo a las necesidades identificadas después de un año de la implementación de la reforma constitucional.

Al acto también asistieron ministras y ministros de la Suprema Corte, integrantes del Órgano de Administración Judicial, así como magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


reformas a la Ley

Localizaciones


México

Organizaciones


Poder Judicial
SCJN

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Durante el fin de semana pasado, Saltillo recibió lluvias equivalentes a dos meses en promedio.

Saltillo: Súper Niño recarga pozos en un fin de semana lluvioso
El proyecto del Acuaférico se contempla comenzar en 2027, las obras durarían 12 meses.

Saltillo: Detallan trazo y características del Acuaférico que proponen Municipio y Agsal (Gráfico)
El rodeo podría ser reconocido como patrimonio cultural intangible de Coahuila por iniciativa presentada ante el Congreso.

Propone Congreso declarar al rodeo como Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila
México cayó 2-0 frente a Chile en Los Ángeles y Rafa Márquez terminó sus primeros cuatro partidos al frente del Tri sin conocer la victoria.

México toca fondo con Rafa Márquez: Chile lo vence 2-0 y el Tri cierra sin ganar la Fecha FIFA
true

Mediocres y acomplejados, opositores al Rodeo Saltillo
true

Sheinbaum: Ajuste necesario, pero improbable

Las personas de 60 años o más que cuentan con credencial INAPAM pueden acceder a descuentos de hasta 40% en determinados servicios.

INAPAM y Walmart ofrecen hasta 40% de descuento en lentes para adultos mayores
El Fin Irresistible es una campaña que busca adelantar la temporada de promociones.

El Buen Fin 2026 cambia de calendario y Walmart se adelanta con El Fin Irresistible