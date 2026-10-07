Poder Judicial de la Federación propone reformar Ley Orgánica y Ley de Amparo para coordinar a sus cuatro órganos

Los cuatro órganos que integran el Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron una propuesta conjunta para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo, con el objetivo de adecuar el marco jurídico al nuevo diseño constitucional derivado de la reforma judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) elaboraron la iniciativa a un año de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. La propuesta fue presentada el 6 de octubre a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, en la sede de la SCJN.

PROPONEN CREAR UN ÓRGANO DE COORDINACIÓN DEL PODER JUDICIAL Durante el acto, encabezado por las personas titulares de los cuatro órganos, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, expuso los principales alcances de la propuesta. Entre ellos se encuentra la creación del Pleno de Órganos Superiores del Poder Judicial de la Federación, que funcionaría como un mecanismo permanente de coordinación entre la SCJN, el OAJ, el TDJ y el TEPJF. La iniciativa también plantea delimitar con mayor precisión las atribuciones del Órgano de Administración Judicial en materia administrativa y presupuestaria, como ente globalizador, además de fortalecer las facultades de cada institución para tomar decisiones relacionadas con el cumplimiento de sus funciones. PROPUESTA CONTEMPLA CAMBIOS PARA LA SUPREMA CORTE Para la Suprema Corte, la propuesta plantea regular la creación de las secciones conforme a la última modificación de la Constitución Política Federal. También contempla establecer reglas para la integración del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación que participará en la elección judicial de 2028. De acuerdo con la propuesta, este esquema deberá garantizar la paridad de género y la inclusión de personas pertenecientes a sectores históricamente discriminados.

OAJ TENDRÍA NUEVAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS En el caso del Órgano de Administración Judicial, la iniciativa incorpora reglas para garantizar la continuidad del servicio ante ausencias, vacantes, licencias o impedimentos de personas servidoras públicas. Asimismo, plantea facultarlo para realizar la readscripción, dentro del mismo circuito judicial, de personal de carrera judicial y administrativo, con el propósito de atender las necesidades operativas de los órganos jurisdiccionales. TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL TENDRÍA UNIDAD ESPECIALIZADA Para el Tribunal de Disciplina Judicial, la propuesta contempla fortalecer sus capacidades de investigación mediante la creación de una unidad especializada para atender asuntos prioritarios. También incorpora herramientas tecnológicas y mecanismos de actuación oficiosa para detectar oportunamente conductas que requieran investigación. TEPJF RECUPERARÍA ATRIBUCIÓN SOBRE CONFLICTOS LABORALES En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la propuesta plantea restituir a la Sala Superior la competencia para resolver conflictos laborales con su personal. Además, establece reglas para la integración y funcionamiento del Comité de Evaluación del Poder Judicial y de la Comisión Coordinadora. La iniciativa también propone establecer un límite para modificar los resultados y la asignación de cargos en la elección judicial, así como armonizar la fecha de la jornada electoral.

PROPUESTA FUE RECIBIDA POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA Al recibir la propuesta, Luisa María Alcalde Luján la consideró oportuna y reconoció el trabajo realizado por las instituciones que integran el Poder Judicial de la Federación para construirla mediante el diálogo y la coordinación. La propuesta busca adecuar las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Amparo a las necesidades identificadas después de un año de la implementación de la reforma constitucional. Al acto también asistieron ministras y ministros de la Suprema Corte, integrantes del Órgano de Administración Judicial, así como magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.